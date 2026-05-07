Preguntan a Revilla si se iría a una isla desierta con Trump, Ayuso o Sánchez: suspira, se lo piensa y acaba diciendo esto

El expresidente de Cantabria y uno de los políticos más carismáticos de la actualidad en España, Miguel Ángel Revilla, ha sido uno de los protagonistas junto al cantante Dani Martín del último programa 100% Únicos, en el que personas con autismo les preguntan sobre todos los temas posibles.

Durante la conversación que ha mantenido el exdirigente cántabro, ha habido una pregunta que ha sido llamativa, especialmente por la forma en la que ha respondido. Esta cuestión se la ha hecho Juan Carlos Revenga, un madrileño de 26 años.

Este le ha preguntado por la persona que se llevaría a una isla desierta y le ha dado tres opciones: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el de la dirigente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Revilla ha suspirado, ha mirado a los lados y se lo ha pensado durante unos segundos y ha reflejado con un "casi prefiero ir solo" su opinión sobre tres de los políticos que más titulares generan en España.

¿Es útil la política?

Aline Bravo, una mujer de 37 años de Madrid, también aprovechó su oportunidad para preguntar al expolítico cántabro y quiso saber si creía que se podía hacer algo útil dentro de la política "sin convertirse en lo que es el circo de hoy".

Revilla ha reconocido no mostrarse reconocido por la actitud que se tiene hoy en día en el Congreso de los Diputados: "Yo no me reconozco en el mundo de la política de hoy en día, yo no me veo en el Parlamento que hay hoy".

Ha explicado cómo piensa él que hay que actuar en estos espacios: "Yo es que no me veo, no he insultado nunca a nadie y soy de si tengo que denunciar algo decirlo y punto, pero en esa política yo no me veo".

Sin embargo y para rematar su respuesta, el exdirigente ha asegurado que "la política es imprescindible".