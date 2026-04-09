'The Wall Street Journal' dice que el gobierno de Sánchez es el único de Europa que no ha hecho esto con Trump

Foto de archivo de hace unos meses de Pedro Sánchez y Donald Trump en Egipto.

El prestigios medio norteamericano The Wall Street Journal ha dedicado un artículo de opinión a hablar de que hay varios países de Europa que están ayudando en secreto a Estados Unidos en Irán. Con una excepción: España.

"Los aliados de la OTAN están ayudando discretamente a Estados Unidos en Irán", reza el titular de la noticia escrito por Linas Kojala, director ejecutivo del Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad y por Vytautas Leškevičius, analista político sénior en el centro y ex embajador de Lituania ante la OTAN.

En el subtítulo de la pieza se puede leer: "España es la excepción, pero el Reino Unido, Italia, Alemania, Portugal e incluso Francia están poniendo de su parte".

"La OTAN no ha hecho absolutamente nada", ha denunciado en más de una ocasión Trump pero, como cuenta el citado medio, esto no es del todo cierto, a pesar de las quejas de la Administración Trump.

Pero, ¿qué ha hecho cada región?

Londres ha autorizado el uso de bases británicas para ataques estadounidenses contra emplazamientos de misiles iraníes.

ha autorizado el uso de bases británicas para ataques estadounidenses contra emplazamientos de misiles iraníes. Alemania ha mantenido disponible la base aérea de Ramstein, un centro importante para Estados Unidos en materia de logística, proyección de fuerza y operaciones con drones fuera de Europa.

ha mantenido disponible la base aérea de Ramstein, un centro importante para Estados Unidos en materia de logística, proyección de fuerza y operaciones con drones fuera de Europa. Italia ha seguido permitiendo el acceso a bases estadounidenses y los sobrevuelos, aunque exige la autorización previa de Roma.

ha seguido permitiendo el acceso a bases estadounidenses y los sobrevuelos, aunque exige la autorización previa de Roma. Francia ha permitido la presencia de aeronaves estadounidenses en bases francesas para misiones de apoyo a sus socios del Golfo, pero prohíbe que esos aviones participen en ataques contra Irán.

¿Y España? Como mencionan en el artículo, el país que preside Pedro Sánchez fue "la clara excepción": "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de izquierdas, parecía deseoso de enfrentarse a Trump".

Además, han explicado que España, que ya fue el único país que se negó a cumplir con el objetivo del 5% del gasto en defensa de la OTAN, se niega ahora a que Estados Unidos use las bases de Morón y Rota para atacar a Irán.