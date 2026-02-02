El Hospital Vall d'Hebron realiza con éxito el primer trasplante de cara gracias a una donante que recibió la eutanasia

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha realizado con éxito el primer trasplante de cara del mundo gracias a una donante que recibió la eutanasia. Según han informado desde el centro hospitalario, el nombre de la paciente que se ha beneficiado de este trasplante es Carme, quien ha sufrido un infierno en los últimos años.

Se trata de una mujer a la que una infección bacteriana le desfiguró la cara, impidiéndole entre una larga lista de cosas, comer e incluso en ocasiones, respirar. Esto se debió a que la bacteria que le atacó, le provocó una necrosis muy dañina que no le permitía llevar una vida ni lejanamente normal.

Sin embargo, hace cuatro meses se abrió una posibilidad que podía cambiarle la vida, cuando le informaron de que había una posibilidad de realizarle un trasplante de cara en el centro hospitalario barcelonés con el que se le podría devolver gran parte de esa funcionalidad facial que había perdido.

Pero en este tipo de operaciones -o concretamente en esta-, la incertidumbre es máxima, ya que en todo el mundo, tan solo se han realizado 54 intervenciones de este tipo, y más aún al tratarse de una donante a la que se le suministró la eutanasia. De hecho, este es el primer caso así.

De hecho, hay que remontarse dos décadas para encontrar el primer trasplante de este tipo. Tuvo lugar en el Hospital de Amiens (Francia), y fue el que estableció un punto de partida para que 20 años después se pueda realizar la intervención que se le ha hecho a Carme en Barcelona.

Hay que señalar que el de esta mujer se ha tratado de un trasplante parcial, pero el hito radica en que el tejido procede de una donante que ha recibido la eutanasia. Sin embargo, en el Vall d'Hebron se han realizado otro tipo de trasplantes parecidos.

Entre ellos figuran el primer trasplante aprovechando la donación en asistolia controlada. De hecho, hay que destacar que de los 54 trasplantes realizados en el mundo, seis han tenido lugar en España y de ellos, tres en el centro del Vall d'Hebron.

Por su parte, y de acuerdo con lo que recoge El País citando al jefe de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital, Joan-Pere Barret, la donante "quería saber si su cara era válida y podía donar" y lo ha definido como "la expresión máxima de amor y generosidad hacia los demás".