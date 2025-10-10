Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Todo lo que hay en esta calle de un barrio de Madrid está triunfando: "Necesitamos más de esto"
Alfredo Pascual
La calle de Madrid que se ha hecho viral.Google Maps

En una sociedad que cada vez tiende más a la globalización y que las grandes empresas, cadenas de ropa o de alimentación han ocupado, especialmente en las ciudades de mayor tamaño y capitales de todo el mundo, el espacio del pequeño comercio, que es más humano y cercano, alegra ver calles como la que ha compartido el tuitero Alejandro Cencerrado en su perfil de la red social de X.

"Algo que me encanta de ir en bici por Madrid es descubrir barrios nuevos, como esta calle en Orcasitas. No es la calle más bonita del mundo, pero tiene un ambiente de barrio que me encanta. Necesitamos más de esto y menos calles deshumanizadas llenas de coches y Starbucks", ha descrito el usuario.

Además, para enseñar esa calle, que es la calle Guetaria de Madrid, a los más de 15.000 seguidores que tiene, ha publicado un vídeo. En él se puede ver que ese pasaje, que podría ser perfectamente una calle de tráfico unidireccional, es completamente peatonal, permitiendo que los bares que hay saquen sus terrazas. 

También hay espacio de sobra para que los peatones puedan caminar sin tener que ir esquivando mesas y sillas. De hecho, en el vídeo se ven dos ancianas hablando tranquilamente, una de ellas en andador, mientras que también hay personas que caminan con el carro de la compra lleno. Entre los negocios que se ven, hay una peluquería, una papelería, un supermercado, una farmacia o una administración de loterías.

Su publicación, que ha sido vista más de 130.000 veces, ha provocado un gran revuelo y muchos han reflexionado que esas calles ya son imposibles de ver en todas las zonas y barrios céntricos de las capitales y que solo siguen vivas en aquellos que están lejos de las zonas turísticas. "Orcasitas mola en general y esa calle está genial", le han llegado a decir entre las respuestas. 

