Uno de los medios más leídos de Uruguay se fija en la frase que Felipe VI soltó en el vestuario de España

El rey Felipe VI fue uno de los principales protagonistas en Guadalajara (México) durante el encuentro que la selección española disputó ante Uruguay y en el que los de Luis de la Fuente lograron la victoria gracias al tanto de Álex Baena.

Un encuentro que fue muy duro, en el que los de Marcelo Bielsa trataron de cortar en todo momento la circulación de los españoles, aunque ello implicara ir con una marcha más, con entradas muy duras.

Uno de los medios más leídos de Uruguay, El Observador, ha publicado un artículo reciente en el que ha hablado de la visita del monarca y del que será el próximo rival de España en dieciseisavos del Mundial, Austria.

"La del próximo jueves será la segunda vez en la historia que España y Austria se vean las caras en una fase final de un Mundial después de haberlo hecho en Argentina 1978", ha destacado el citado medio.

La visita de Felipe VI

Pero una de las cosas en las que han puesto el foco es en la visita que Felipe VI hizo al vestuario tras el triunfo ante Uruguay. El monarca español, como en otras ocasiones, quiso felicitar a los jugadores por el excelente trabajo que están haciendo y les deseó mucha suerte en lo que queda de campeonato.

"El monarca saludó a los futbolistas y charló con ellos y con el staff de Luis de la Fuente sobre el duelo en el Estadio Akron de Guadalajara (México), que presenció desde la grada", ha destacado el medio uruguayo.

Tras ello, se han hecho eco de que señaló que lo que cuenta "es que va a ser un triunfo y pasar primeras de grupo que es, creo, lo que interesaba". Pero el citado medio rescató la frase tajante con la describió el partido: "Menudo partido, ha sido 'leñero'. Os he visto sufrir bastante".

Felipe VI también mostró su ánimo a Yeremy Pino, deseándole una pronta recuperación de su lesión. "En fin, a seguir, que queda mucho campeonato por delante", añadió durante su discurso.

El monarca no quiso irse del vestuario y de México sin avisarles de que de ellos dependerá que vuelva a estar en uno de los partidos de la selección en este Mundial 2026.

"Yo espero poder volver. Si vuelvo es porque estáis en la final. Va a ser duro, ya lo sé. Va a ser complicado. Pero tenéis calidad, tenéis ganas, tenéis nivel. Tenéis todo lo que hay que tener para llegar. Venga, mucho ánimo y a por ello", zanjó, antes de hacerse una foto de grupo con toda la plantilla y el cuerpo técnico.