Marianne, investigadora en geografía del género, sobre el 'mansplashing' en la piscina: "La dominación masculina puede parecer abstracta, pero aquí se vuelve muy concreta"

Las piscinas públicas han abierto un nuevo debate sobre la convivencia entre los usuarios. El término “mansplashing”, que comienza a ganar presencia en medios franceses, describe un comportamiento que va más allá de las simples salpicaduras: se refiere a aquellos nadadores que ocupan gran parte del carril, nadan con movimientos muy amplios y generan molestias al resto de personas sin prestar atención al espacio compartido.

El concepto, que apareció por primera vez en un libro publicado en 2023 sobre el uso de las piscinas municipales, ha vuelto a la actualidad tras ser recuperado por varios medios y especialistas para analizar cómo se comportan algunas personas en espacios públicos donde la convivencia depende del respeto a los demás.

Según este enfoque, el “mansplashing” no hace referencia únicamente a salpicar agua, sino a una forma de utilizar el espacio con una actitud dominante. Entre los comportamientos señalados figuran nadar siempre por el centro del carril, realizar virajes sin tener en cuenta a otros usuarios o ejecutar movimientos muy amplios que obligan al resto a apartarse.

Expertos citados en el debate consideran que estas conductas no suelen responder a una intención consciente de molestar, sino que reflejan hábitos sociales relacionados con la forma en que hombres y mujeres aprenden a ocupar el espacio desde edades tempranas. En este sentido, sostienen que muchas mujeres tienden a limitar sus movimientos o a actuar con mayor discreción en lugares públicos, mientras que los hombres suelen sentirse más libres para desenvolverse sin esas restricciones. Una de ellas es Marianne, investigadora en geografía del género, quien conversa con Le Monde: "La dominación masculina puede parecer abstracta, pero aquí se vuelve muy concreta"

La discusión también amplía el foco más allá del género y apunta a que estas dinámicas pueden estar relacionadas con otros factores sociales, como la posición social o la percepción del espacio compartido. De hecho, los especialistas comparan estas situaciones con otras habituales en aceras, transportes públicos o zonas concurridas, donde algunas personas ceden el paso con más frecuencia que otras.

El fenómeno se suma a otros conceptos populares como el “manspreading”, que describe la costumbre de algunos hombres de ocupar más espacio del necesario al sentarse en el transporte público, o el “mansplaining”, utilizado para definir las explicaciones condescendientes dirigidas a las mujeres.