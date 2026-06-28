Preguntan a franceses por la calle qué opinan de los españoles y muchos coinciden: "Alegres y fiesteros"

Un joven ha viajado hasta Marsella para preguntar a los franceses qué opinan de los españoles y, aunque ha obtenido una variedad de respuestas, muchos han coincidido en la forma de vida en España y, especialmente, en cómo se vive la vida.

El usuario de TikTok @sersan0989 ha publicado uno de los clips que el creador de contenido ha subido en su cuenta original. La primera joven que le ha contestado ha asegurado que tiene familia española: "A mí me encantan los españoles y, además, me encantan las tapas".

La segunda persona que ha respondido, un joven francés con gorra, también tenía clara su opinión: "Muy buena, la gente muy bien, la gente es limpia". Más tarde, a una pareja le ha preguntado si los españoles suelen ser, por lo general, más simpáticos que los franceses, y no se han cortado: "¡Sí! Sí, sí, sí, sí".

Un hombre francés de mediana edad ha resumido a los españoles como "magníficos" y, más tarde, dos jóvenes han coincidido en que los españoles "son muy ruidosos, muy ruidosos, y gesticulan mucho cuando hablan, nos hemos dado cuenta en el metro".

Sin embargo, le ha puesto un "pero", aunque no lo ha considerado negativo: "No hay mucha moda allí". Otra joven cree que la forma de vida de los españoles consiste en ser felices: "Alegres, fiesteros, a menudo van en manada". También les han descrito como fiesteros y como gente que "habla superrápido y fuerte, son pesados".

Un hombre francés señala que solo ha tenido "buenas impresiones" de los españoles en sus viajes a España: "He tenido muchos amigos, siempre es un placer tratar con españoles".

El último en dar su opinión ha saltado directamente al fútbol: "Futbolísticamente hablando, echamos de menos en LaLiga a Messi y Cristiano. Pero es un país bonito, se vive bien, y para las vacaciones genial".