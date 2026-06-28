Un hotel con forma de crucero, parque acuático y 1.200 habitaciones de hasta 60 metros cuadrados desata una avalancha de reservas: una petición cada 16 segundos en las primeras horas

El Hotel Gołębiewski de Pobierowo abrió antes de lo previsto tras recibir más de 2.100 reservas en solo 24 horas

Hay hoteles que pasan desapercibidos y otros que se convierten en una atracción antes incluso de abrir sus puertas. Es el caso del nuevo Hotel Gołębiewski Pobierowo, un gigantesco complejo turístico situado en la costa báltica de Pobierowo que ya ha sido bautizado por muchos como el "Pequeño Dubái" por sus dimensiones y su llamativa silueta, similar a la de un enorme crucero varado junto al mar.

La expectación fue tal que el establecimiento adelantó su inauguración del 26 al 10 de junio de 2026. Según informó Business Insider, el portal de reservas registró más de 2.100 solicitudes durante las primeras 24 horas de funcionamiento, con un ritmo de una petición cada 16 segundos en las primeras horas.

Un gigante del turismo en la costa del Báltico

El Hotel Gołębiewski está llamado a convertirse en el mayor complejo hotelero del mar Báltico.

Cuando esté completamente operativo, contará con más de 1.200 habitaciones y suites, capacidad para unos 3.000 huéspedes, más de 180.000 metros cuadrados de instalaciones y acceso directo a la playa.

En la apertura, sin embargo, solo estaban disponibles alrededor de 500 habitaciones, lo que incrementó todavía más la sensación de exclusividad y aceleró las reservas.

Parque acuático, spa y habitaciones de hasta 60 metros cuadrados

La gran apuesta del complejo es ofrecer mucho más que alojamiento. Entre sus principales instalaciones destacan un parque acuático Tropikana, piscinas interiores y exteriores, zona de spa y bienestar, saunas y jacuzzis, cueva de sal, gimnasio, varios restaurantes y espacios de ocio infantil.

Uno de los aspectos que más llaman la atención son las dimensiones de las habitaciones. Según Business Insider, las estándar alcanzan aproximadamente los 60 metros cuadrados, muy por encima del tamaño habitual de muchos hoteles vacacionales europeos. El precio de partida ronda los 330 euros por noche para dos personas.

Un proyecto marcado por los retrasos

La apertura del hotel se ha hecho esperar durante años. El proyecto sufrió numerosos contratiempos provocados por la pandemia de Covid-19, el incremento del coste de los materiales de construcción, los problemas en las cadenas de suministro y el fallecimiento en 2022 de Tadeusz Gołębiewski, fundador de la cadena hotelera.

Precisamente esa larga espera contribuyó a disparar el interés cuando finalmente se activó el sistema de reservas.

Un éxito turístico... y una fuerte polémica

Aunque la mayoría de las reservas proceden de Polonia, el hotel también ha despertado un gran interés entre viajeros de Alemania y República Checa. Su ubicación, a unos 60 kilómetros de la isla de Usedom, facilita además la llegada de visitantes internacionales.

El entusiasmo de los clientes no se corresponde con el sentir de todos los vecinos. Desde que comenzó su construcción, el enorme edificio ha generado una intensa controversia en Pobierowo.

Los críticos consideran que sus dimensiones rompen completamente la imagen tradicional del pequeño balneario y alteran de forma significativa el paisaje de la costa báltica.