Todo el mundo está hablando de este complemento de Sánchez en la comisión del Caso Koldo

Tensa. Muy tensa primera media hora de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado del Caso Koldo, donde asiste como compareciente. Nada más empezar el interrogatorio de María Mar Caballero, de Unión del Pueblo Navarro, el presidente del Gobierno se las ha tenido con el presidente de la comisión, al que ha acusado de no ser imparcial.

En un momento de la comparecencia de Sánchez, para sorpresa de muchos, el dirigente del PSOE ha sacado un nuevo conejo de la chistera que ha desviado la atención de la comisión durante unos minutos, por lo menos en X.

Mucha gente ha descubierto que el presidente del Gobierno, a sus 53 años, necesita gafas de cerca para leer. En la red social de Elon Musk decenas de personas se han lanzado a comentar este nuevo complemento hasta ahora desconocido de Pedro Sánchez.

"Digo una cosa de manera rotunda: este Gobierno, junto al de Zapatero, han sido los gobiernos más limpios y más honestos de la historia de la democracia", ha afirmado durante su comparecencia Sánchez.

Sí que ha admitido el presidente que ha recibido dinero en efectivo del PSOE, pero nunca más de 1.000 euros: "En alguna ocasión he podido liquidar gastos contra factura". Sobre José Luis Ábalos, ha señalado que lo echó de su Gobierno "porque estábamos terminando la pandemia e iniciando la desescalada y afronté una crisis de Gobierno".

Quizá, y de momento, uno de los momentos más señalados es cuando María Mar Caballero le ha preguntado directamente por la llamada "banda del Peugot" formada por Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, que sigue en prisión, a lo que el presidente ha respondido: "¿De verdad me va a preguntar que quién iba montado en el Peugeot? Pues depende del día".

Reacciones en X a las gafas de Sánchez

Estas algunos de los mensajes que hay en la red social de Elon Musk sobre las ya famosas gafas del presidente del Gobierno: