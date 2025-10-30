Preparen las palomitas: Sánchez comparece este jueves en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este jueves en la comisión en el Senado del 'caso Koldo' creada por el Partido Popular. A raíz del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desvelado en el mes de junio, las presuntas corruptelas de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García han protagonizado gran parte de la información en este curso sentido. Aprovechando esta circunstancia, los populares están llevando a cabo desde hace meses una comisión en la cámara alta para preguntar por los numerosos puntos del documento con la intención clara de desgastar al Ejecutivo. Sánchez es plato fuerte del menú, aunque también el hueso más duro de roer al que se enfrentarán los senadores populares. Yoda contra Lord Sidious en Senado intergaláctico fue más tranquilo de lo que se espera de esta película.

Desde Moncloa han preparado la intervención del presidente siendo conscientes de que juegan fuera de casa y que la comparecencia podría llegar a alargarse hasta seis horas. Hay dos opciones: o es un circo lleno de actuaciones o una chapa difícil de dirigir. Sánchez tendrá la obligación de decir la verdad en un interrogatorio del que se desconoce quién será el encargado popular de llevarlo a cabo, dejando el suspense hasta el último segundo. Aún así, se espera un terreno de juego embarrado en el que la crispación y las interrupciones serán permanentes.

Aunque el peso clave del cuestionario caerá del lado del PP, diferentes grupos parlamentarios también intervendrán este jueves para plantear sus cuestiones al presidente del Gobierno. Fuentes de Moncloa han confirmado a EFE que el líder del Ejecutivo acudirá tranquilo ante la certidumbre de que no tiene nada que esconder, porque no ha habido una financiación irregular del PSOE por mucho que el Partido Popular, señalan, se empeñe en ver ilegalidades donde no las hay.

En las últimas semanas, varios grupos políticos han decidido no presentarse en la comisión dejando su turno vacío. El primero fue el Partido Nacionalista Vasco, que declinó su presencia por tratarse de un foro donde sólo se buscaba la "confrontación" y la "continua repercusión mediática". No es la primera vez que sucede, de hecho, los nacionalistas no han acudido a ninguna comisión en el Senado donde el Partido Popular ostenta la mayoría absoluta. Es más, la mayoría de los partidos se han ausentado en las más de las 90 comparecencias que lleva la comisión del caso Koldo.

A los vascos se le sumaron los gallegos. El BNG ha decidido que tampoco participará en la fiesta organizada por el Partido Popular porque "intenta imponer sus propias reglas de juego", ha denunciado que el Senado "se ha convertido en una extensión de la sede de Génova". "La comparecencia de Sánchez es un episodio más de esta utilización, y el BNG no contribuirá a este montaje político", ha señalado la senadora del BNG Carme Da Silva.

Con la experiencia de Sánchez y la boca del lobo que supone el Senado para los socialistas teniendo en cuenta el dominio indiscutible de los populares, tan sólo hay dos opciones que se barajan. La primera, es que el Partido Popular logre sacar rédito de la comparecencia del presidente del Gobierno y su interrogatorio se fructífero. La segunda —que con la calle de Pedro no es nada descartable—, es que se transforme en Clint Eastwood interpretando a William Munny en Sin Pedrón, llegue al Senado con la célebre frase de "quién es el dueño de esta pocilga" y vuelva a conseguir que el PP baje en las encuestas de unas futuribles elecciones. Dos caras de una moneda que está en el aire y que se conocerá el sentido de su caída este jueves.

Las normas del guion de esta película, hagan lo que hagan los protagonistas, es que los interrogatorios podrán ser como máximo de 50 minutos cada uno. Son siete grupos políticos los que intervendrán en formato pregunta-respuesta, con lo que hagan sumas del tiempo que ello puede conllevar. Además, el Partido Popular quiere seguir sacando petróleo de este pozo y ha prorrogado su duración seis meses más. Quizá más que una película sea una serie de seis temporadas de Netflix. En las últimas comparaciones del caso Koldo, las interrupciones de los portavoces a los comparecientes fueron constantes. El Catenaccio que se puede presenciar en la cámara alta no se ha visto ni en la liga italiana de fútbol.

Los espectadores ahora esperan conocer al último personaje de la cinta que será coprotagonista junto a Pedro Sánchez: aquella persona del PP encargada de realizar el interrogatorio. La lógica señala que deberá ser uno de los 17 senadores populares que se encuentran adscritos en la comisión. Aunque todo podría apuntar a que la responsabilidad caerá sobre los hombros de Alejo Miranda de Larra, la realidad es que desde Génova quieren despistar a Moncloa y reservarse la bala de plata para el momento justo de la comparecencia del líder del Ejecutivo.

Comienza así una temporada marcada por juicios y comisiones. Este jueves se estrena Pedro Sánchez; el lunes comienza el juicio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y al día siguiente lo harán Miguel Ángel Rodríguez y el propio Alberto González Amador. Además, también intervendrá en la comisión en el Congreso de la DANA Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la tragedia. En definitiva, la cartelera se pone de gala en este otoño con más películas que certezas.