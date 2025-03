Tomás Roncero desvela cuál es, para él, el bocadillo perfecto: no te lo ves venir

El periodista Tomás Roncero ha concedido una entrevista en el popular pódcast del humorista Dani Fontecha y @Cocituber, Torreznos Pódcast, en el que le han preguntado cuál es, en su opinión, el bocadillo perfecto, y no ha decepcionado.

"Hay uno que me enseñó mi padre, que seguramente engorde, no es recomendable, pero lo probé una vez y dije, qué cosa más rara... Y es una delicia", ha explicado al principio del vídeo (@torreznos.podcast), que ha acumulado cientos de miles de visualizaciones y más de 16.0000 'me gusta'.

Aseguró, antes de revelar cuál era, que iban a flipar. "Coges un bocadillo de jamón serrano, quitas todo lo rojo y dejas lo blanco, el tocinillo", ha desvelado Roncero. "Yo me tomé solo una vez eso y, claro, te acabas llenando, pero eso estaba claro, es glorioso, glorioso", ha añadido.

"Mi padre era muy del Madrid, renunció a lo rojo (del jamón)", ha expresado. También ha mencionado otro bocadillo que considera una auténtica delicia: el bocata de calamares de la Plaza Mayor.

Muchos usuarios han reaccionado y han aportado sus opiniones sobre qué bocadillos consideran perfectos. "A la hora de almorzar, un bocata de salchichón con una Coca Cola. No te digo que lo superes, solo iguálamelo", ha mencionado el usuario @PacoT.

"Anchoas del cantábrico con queso manchego, no admito discusión", ha razonado el usuario @copla_sketcher.