Trabaja de cara al público en Málaga y un hombre la increpa por no conocer su idioma extranjero: "Esto tiene que parar"

Mery es una joven estudiante de traducción e interpretación que trabaja en un empleo que está directamente de cara al público. Aprovecha sus ratos libres para crear contenido en redes sociales, en las que se hace llamar @lasuncle. Ha reavivado la discusión de lo que supone, para muchos, el agotamiento de trabajar de cara al público al vivir confrontaciones innecesarias y surgidas por los clientes en cuestión.

"Os cuento una cosa que me ha pasado hoy como trabajadora de cara al público, que de verdad, esto tiene que PARAR. Yo vivo en una ciudad muy turística, estoy en Málaga, una ciudad llena de guiris, petada de alemanes, de suecos, de ingleses, de todo", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 33.000 visitas.

Que haya tantos extranjeros no supone un problema para ella, ya que la mayoría hablan inglés y, además, ella se defiende en varios idiomas como el alemán, francés o inglés (y el español por descontado) gracias a sus estudios. Sin embargo, uno de los clientes ha llegado hablando en un idioma que desconocía por completo y que la ha liado por ello.

Un idioma desconocido que acaba en lío

Llegó un extranjero hablando su propio idioma, uno que Mery desconocía, a pesar de sus vastos conocimientos gracias a la carrera universitaria. "Yo no sabía ni el idioma que era; si me hablas en alemán, te puedo entender; francés, más o menos; e inglés, perfectamente, pero que tú me hables en un idioma que no sé de dónde era...".

"Se lo intento decir educadamente porque, claro, una se tiene que callar y le intento decir: I'm sorry, but I don't understand you. Can you talk to me in English? (Lo siento, pero no te entiendo ¿Me puedes hablar en inglés?"), ha relatado la joven estudiante.

La reacción del cliente fue inesperada y se enfadó muchísimo porque Mery no sabía hablar su idioma (que todavía se desconoce cuál era): "¿Pero qué quieres que te diga? Es que no te entiendo. Me da mucho coraje, porque se supone que cuando tú vienes a un país, por lo menos... (Memorizar frases básicas)".

Lo compara a cuando los españoles son los que viajan: "No hablan en español, pero los demás sí tienen que hablar en su propio idioma, es que parece que estas cosas solo pasan en España".