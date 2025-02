Triunfa al valorar así los Corte Inglés de toda España

El creador de contenido Aitor García, conocido como @aitorgarciacom, ha publicado un vídeo que está teniendo una gran acogida en el que valora el aspecto exterior de varios edificios del Corte Inglés.

"Voy a empezar por el de Plaza de Catalunya en Barcelona, le doy un 4. Es bonito, no me parece un suspenso grande. Por su parte, el de Gran Vía de Bilbao, es mi ciudad, crecí en él y le tengo mucho cariño. Bonito no es, le voy a poner un 7 siendo generosos. Al de A Coruña un 3, es una mole", comienza diciendo.

Del de Palma, que "es parecido a las moles de antes, pero más imperial, es grande, da sensación de ser amplio y le voy a poner un 7". "En cambio, Alicante, hay dos y el primero que he elegido es horroroso, le voy a poner un 3", prosigue, apuntando después que el de Málaga "es bonito, está iluminado por la noche, me gustan las formas cuadradas y le voy a dar un 7,5".

"El de Murcia es bastante feo, es gris por fuera, las vidrieras grises y le voy a poner un 5. El de Pamplona no me parece tan feo como dicen, no he visto uno parecido a este, me parece singular, parece alto y le voy a poner un 8", continúa.

Aquí va a Madrid: "Al de Castellana, al lado del edificio Windsor, le voy a poner un 9. El de la Avenida de Francia tiene las mismas características de color verde y le voy a poner un 7,9, mientras que el de Sanchinarro también tiene cristaleras grandes, es redondo y le voy a dar un 8, me gustan estos edificios".

"Al de Albacete le pondría un 6 porque no me dicen nada, al de Sevilla de la plaza del Duque un 3, a de Córdoba un 4 siendo generoso", remata.