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Van a votar a primera hora en Castilla y León y lo que les pasa es el colmo de la mala suerte
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Van a votar a primera hora en Castilla y León y lo que les pasa es el colmo de la mala suerte

Una peculiaridad que ha contado el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Sergio Coto
Sergio Coto
Ciudadanos votando en Castilla y León.
Ciudadanos votando en Castilla y León.EFE

Castilla y León vive este domingo 15 de marzo unas elecciones poco habituales. Se trata de los segundos comicios autonómicos en solitario, con un censo de 2.097.768 electores. La diferencia con respecto a las últimas, en febrero de 2022, es que en estas sí se ha agotado plenamente la legislatura.

Pero lo que le ha pasado a varios votantes de Toro, en Zamora, al ir a ejercer su derecho a voto a primera hora de la mañana no tiene parangón. Seguramente, pensaban depositar su voto y disfrutar de todo el domingo. Pero la cosa se ha torcido bastante.

Se trata de una situación que ha revelado Luis Miguel González Gago, consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, a primera hora de la mañana, tras anunciarse la constitución de las mesas.

"También decirles otra peculiaridad, que se ha producido, en este caso, en Zamora. En la ciudad de Toro. En la que faltaron los miembros titulares y suplentes y ha habido que constituir la mesa con los primeros ciudadanos votantes que han acudido a la mesa electoral, a ejercer su derecho a voto", ha contado a los medios de comunicación.

Un suceso que ha generado numerosas reacciones en redes sociales, entre ellas, muchos usuarios asegurando que es una "nueva lección aprendida: nunca ir a votar a primera hora".

Un procurador más en juego

Los distintos partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas se disputan el reparto de 82 procuradores, frente a los 81 de la finalizada, tras sumar un escaño por la provincia de Segovia, que pasa de seis a siete representantes.

En total, los 82 procuradores que formarán parte de la XII Legislatura se reparten del siguiente modo: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Ávila, Palencia, Segovia y Zamora (7) y Soria (5).

Respecto al dispositivo electoral para los comicios autonómicos, se han movilizado a algo más de 30.000 personas, entre ellas los 13.410 miembros de las mesas electorales que se distribuyen en las 4.470 mesas que se constituyen en un total de 2.910 locales habilitados para ello.

Por provincias, el mayor número de mesas electorales se ubican en Valladolid, con 767, seguida de Burgos, con 748; León, con 675; Salamanca, con 633; Zamora, con 368; Ávila, con 354; Palencia, con 341; Segovia, con 327, y Soria, con 257. En cuanto a los locales electorales la mayor parte están ubicados en Salamanca, con 457; seguida de Burgos (428), León (407), Valladolid (354), Ávila y Zamora (286 en cada caso), Segovia (246), Palencia (245) y Soria (201).

Sergio Coto
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Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

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