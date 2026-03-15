Pedro Piqueras recupera esta frase de Felipe González para dejar clara su opinión sobre lo que está haciendo Trump

El histórico presentador de los informativos de TVE, Antena 3 y Telecinco, Pedro Piqueras, ha hablado este sábado desde el programa de RNE, No es un día cualquiera, sobre lo que está haciendo el presidente de EEUU, Donald Trump, en todo el mundo.

Durante su sección, el periodista ha defendido que el mandatario republicano es "un personaje de película y a veces de terror, podríamos decir". "El caso es que hay un episodio que le define, que lo escribía Vicente Vallés, en el primer libro sobre Trump, cuando llegó a la Presidencia. Un episodio acerca de la construcción de la Torre Trump", ha señalado.

“Es un pasaje de ese libro acerca de la contratación de trabajadores. Tuvo la idea de contratar a 150 polacos sin documentación, para la demolición de los almacenes Bonwit Teller. El ahora látigo de la inmigración, pagaba cuatro dólares la hora, les hacía trabajar 12 horas al día durante la semana al completo. Y pretendía pagarles con vodka”, ha contado.

Hablando con Pepa Fernández en antena, no ha dudado en reconocer que Trump tiene "un expediente larguísimo, incluida alguna que otra cuestión judicial". "Y lo tenemos como dueño y señor de los designios del mundo, haciendo del planeta un lugar mucho más inseguro de lo que era antes de su llegada a la Casa Blanca. A la que ha llegado gracias a las redes de su amigo Elon Musk y a bulos… Algunos ridículos", ha justificado.

"El caso es que, llegado a la Presidencia, este hombre, que sólo habla de dinero, petróleo, beneficios, se dedicó a imponer aranceles a todo el mundo. Luego el Supremo le tuvo que corregir", ha detallado.

Pedro Piqueras ha reconocido que, desde que regresó al poder, Trump ha dado varios pasos preocupantes para el derecho internacional. "Amenazó con tomar Groenlandia por la fuerza, entró en Venezuela para llevarse a Maduro y quedarse con el petróleo de ese país. Y ahora, impone un bloqueo a Cuba que es un asedio medieval. No va a tener más remedio de claudicar porque el hambre y la falta de suministro van a llegar a ser insoportables", ha destacado.

Respecto al nuevo conflicto con Irán y la escalada en Oriente Medio, ha señalado que ahora "monta esta guerra" y ya está "haciendo temblar y sucumbir a la Bolsa de todo el mundo, poniendo el precio del petróleo por las nubes y 2.000 muertos ya, en alianza con su amigo Netanyahu".

Pero el periodista ha querido recuperar una frase que pronunció el expresidente del Gobierno, Felipe González, el pasado mes de enero en Segovia sobre el inquilino de la Casa Blanca: "Está rematadamente loco".

Pedro Piqueras ha justificado que la reflexión de hace unas semanas del exlíder socialista es "lo que piensan muchas personas". "Tiene un problema de psicopatía, es evidente", ha añadido, sobre Trump.