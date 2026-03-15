Un fan de LEGO compra el set más caro de Star Wars por 850 euros, detecta que le faltan 2.000 por un error de fábrica y nueve años después las recibe

Hoy en día, LEGO es mucho más que un fabricante de juguetes: es un fenómeno que ha logrado crear una comunidad global de seguidores apasionados, desde niños que arman sus primeras construcciones hasta coleccionistas adultos que invierten horas y dinero en sets gigantescos. Sus precios, a veces elevados, reflejan la complejidad y la calidad de sus piezas, pero también el valor emocional y creativo que miles de fans atribuyen a cada set.

Esta devoción se ve reforzada cuando la compañía demuestra que cuida a sus clientes incluso años después de una compra, como ocurrió recientemente con un coleccionista que compró la imponente maqueta del Halcón Milenario y descubrió que faltaban miles de piezas. Gracias a la intervención de LEGO, finalmente pudo completar su set con todas las piezas originales enviadas sin coste adicional.

El modelo en cuestión es el set 75192 de la Ultimate Collector Series, compuesto por 7.541 piezas cuyo precio oficial ronda los 849,99 euros. Según cuenta el afectado en la plataforma Reddit, compró el producto sellado a través de Facebook Marketplace a comienzos de enero, pero al inspeccionar los paquetes interiores comprobó que dos de las cuatro cajas internas tenían contenido idéntico y faltaba por completo la caja número 3, con varias bolsas numeradas dentro.

Un error de producción

Tras notificar el problema al vendedor, este contactó con el servicio de atención al cliente de la compañía. LEGO reconoció que se trató de un error de producción localizado en un lote de 2017 y ofreció sustituir las piezas faltantes. Como resultado, un empleado tuvo que seleccionar manualmente las aproximadamente 2.200 piezas que faltaban, las cuales fueron enviadas en varios paquetes hasta que el set quedó completo.

La experiencia ha sido bien recibida por muchos usuarios de la comunidad, ya que varios elogiaron la rapidez y la disposición del servicio al cliente para reponer piezas, incluso en un set cuya tirada original data de casi una década. No obstante, otros usuarios recordaron que existen casos en los que solicitudes de reposición son rechazadas o quedan en circuito automático, por lo que la resolución puede depender de factores como el canal de contacto o la suerte de dar con un operador dispuesto a investigar a fondo.

En la publicación, el comprador agradeció explícitamente la intervención y el envío gratuito de las piezas. “No se me ocurre otra empresa que estuviera dispuesta a ayudar a un cliente con un producto de 2017, así como a seleccionar y enviar a mano cientos de dólares en piezas”, concluye. La comunidad ha aprovechado la anécdota para recordar a futuros compradores que revisen el contenido y que contacten con el servicio de atención al cliente lo antes posible en caso de que falten piezas.