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Un fan de LEGO compra el set más caro de Star Wars por 850 euros, detecta que le faltan 2.000 por un error de fábrica y nueve años después las recibe
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Un fan de LEGO compra el set más caro de Star Wars por 850 euros, detecta que le faltan 2.000 por un error de fábrica y nueve años después las recibe

Gracias a la intervención de la compañía, el afectado pudo terminar su set.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un LEGO de Star Wars de una nave y Darth Vader
Un LEGO de Star Wars de Darth Vader sobre una naveGetty Images

Hoy en día, LEGO es mucho más que un fabricante de juguetes: es un fenómeno que ha logrado crear una comunidad global de seguidores apasionados, desde niños que arman sus primeras construcciones hasta coleccionistas adultos que invierten horas y dinero en sets gigantescos. Sus precios, a veces elevados, reflejan la complejidad y la calidad de sus piezas, pero también el valor emocional y creativo que miles de fans atribuyen a cada set.

Esta devoción se ve reforzada cuando la compañía demuestra que cuida a sus clientes incluso años después de una compra, como ocurrió recientemente con un coleccionista que compró la imponente maqueta del Halcón Milenario y descubrió que faltaban miles de piezas. Gracias a la intervención de LEGO, finalmente pudo completar su set con todas las piezas originales enviadas sin coste adicional.

El modelo en cuestión es el set 75192 de la Ultimate Collector Series, compuesto por 7.541 piezas cuyo precio oficial ronda los 849,99 euros. Según cuenta el afectado en la plataforma Reddit, compró el producto sellado a través de Facebook Marketplace a comienzos de enero, pero al inspeccionar los paquetes interiores comprobó que dos de las cuatro cajas internas tenían contenido idéntico y faltaba por completo la caja número 3, con varias bolsas numeradas dentro.

Un error de producción

Tras notificar el problema al vendedor, este contactó con el servicio de atención al cliente de la compañía. LEGO reconoció que se trató de un error de producción localizado en un lote de 2017 y ofreció sustituir las piezas faltantes. Como resultado, un empleado tuvo que seleccionar manualmente las aproximadamente 2.200 piezas que faltaban, las cuales fueron enviadas en varios paquetes hasta que el set quedó completo.

La experiencia ha sido bien recibida por muchos usuarios de la comunidad, ya que varios elogiaron la rapidez y la disposición del servicio al cliente para reponer piezas, incluso en un set cuya tirada original data de casi una década. No obstante, otros usuarios recordaron que existen casos en los que solicitudes de reposición son rechazadas o quedan en circuito automático, por lo que la resolución puede depender de factores como el canal de contacto o la suerte de dar con un operador dispuesto a investigar a fondo.

En la publicación, el comprador agradeció explícitamente la intervención y el envío gratuito de las piezas. “No se me ocurre otra empresa que estuviera dispuesta a ayudar a un cliente con un producto de 2017, así como a seleccionar y enviar a mano cientos de dólares en piezas”, concluye. La comunidad ha aprovechado la anécdota para recordar a futuros compradores que revisen el contenido y que contacten con el servicio de atención al cliente lo antes posible en caso de que falten piezas.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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