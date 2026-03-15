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Alcaraz pierde su primer partido en cuatro meses y hay quien se está acordando de la cantante que estaba en la grada
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Alcaraz pierde su primer partido en cuatro meses y hay quien se está acordando de la cantante que estaba en la grada

El de El Palmar ha caído ante Medvedev en las semifinales de Indian Wells.

Sergio Coto
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El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos AlcarazIcon Sportswire via Getty Images

El tenista español Carlos Alcaraz ha sufrido su primera derrota en lo que va de 2026. El de El Palmar ha tenido un partido muy complicado ante el ruso Daniil Medvedev en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, cayendo por 6-3 y 7-6.

El murciano no pudo controlar el encuentro, en ningún momento. De hecho, empezó bastante mal, con 30 errores no forzados en total. El problema fue el gran nivel de su contrincante.

Tal y como ha explicado el propio Alcaraz tras el partido, el ruso jugó uno de los partidos más completos que él le recordaba. En parte, gracias a su potente saque y a una derecha agresiva que le permitió hacerse con su primer break en la primera manga.

Aunque Alcaraz trató de reaccionar en el segundo set, rompiendo su saque al inicio del mismo, pero el ruso recuperó terreno en cuestión de minutos. El de El Palmar logró salvar las dos primeras bolas de partido, pero acabó sucumbiendo ante un rival que tuvo el día.

Las palabras del murciano tras el partido lo decían todo. "Lo que me empieza a cansar un poco es tener siempre esa diana en la espalda. Como dije, nunca había visto a Daniil jugar así. Pero tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo y seguir adelante", ha reconocido.

"Estoy jugando un gran tenis. Y creo que estoy demostrando a los jugadores y a la gente que, si quieren ganarme, tienen que jugar a su mejor nivel durante una hora y media o dos horas en cada partido", ha destacado el murciano, que había estado invicto este año hasta el partido de este domingo.

Dua Lipa y Callum Turner, en la grada

Como suele ser habitual en este tipo de citas, las cámaras han captado a varios rostros conocidos en las gradas. En concreto, a una popular pareja, la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner.

Tal y como ha compartido la cuenta oficial del torneo, ambos no han querido perderse una semifinal de lo más disputada entre Alcaraz y Medvedev. Aunque muchos esperaban que el que pasara a la final fuese el murciano, el resultado ha sido bastante sorprendente.

Lo más curioso es que algún que otro usuario ha usado la presencia de Dua Lipa y Callum Turner para acusarles de darle mala suerte al español y haberle gafado, en un partido en el que ha puesto fin a su racha de imbatibilidad de lo que llevábamos de 2026.

Sergio Coto
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Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

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