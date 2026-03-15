Perico Durán, comandante de vuelo: "En 2023 hubo 40 millones de vuelos y solo un accidente, pero el algoritmo favorece una y otra vez los vídeos de las desgracias"

La aerofobia (el miedo a volar) es uno de los temores más extendidos en nuestra sociedad. Según los portales especializados, alrededor del 25% de la población mundial padece cierto grado de ansiedad o pánico a la hora de subirse a un avión.

Los motivos que disparan estos nervios son muy variados: el respeto a las alturas, el pánico a las temidas turbulencias, la sensación de claustrofobia por no tener el control de la aeronave o el terror a sufrir un accidente catastrófico.

Ante este panorama, el experimentado comandante de vuelo español Perico Durán ha querido arrojar un poco de luz y sentido común en una reciente entrevista para los micrófonos de la Cadena SER.

La seguridad aérea raya con la perfección

El capitán insiste en que la industria aeronáutica comercial cuenta hoy en día con unos estándares de seguridad inigualables en cualquier otro medio de transporte. "La aviación está muy cerca de lo que es la perfección absoluta", declara con rotundidad.

Sin embargo, advierte de que este miedo irracional a volar se ha visto enormemente amplificado por el morbo de las plataformas digitales. "Los motivos son muchos. Uno muy importante es cómo se ha representado la aviación históricamente, en los medios de comunicación, en las películas, en las redes sociales últimamente; los algoritmos siempre favorecen los videos una y otra vez de las desgracias", sostiene.

Los números no mienten, según el comandante

Durán lamenta que el consumo masivo de vídeos catastróficos en internet genere la falsa sensación de que volar es cada vez más peligroso. Para rebatirlo, tira de estadística pura y dura.

"No, al revés, ahora hay menos que nunca. En el año 2023, de las 320 compañías más importantes del mundo, hicieron 40 millones de vuelos; solo hubo un accidente de un avión que se estrelló en Nepal, un avión de hélice, uno entre 40 millones de vuelos", recalca.

Para rematar su argumento, el comandante explica una trampa informativa muy común que distorsiona por completo la percepción del público: mezclar la aviación comercial de pasajeros con la aviación general (las pequeñas avionetas privadas). "Mezclan aviación general, avionetas, en Estados Unidos que hay literalmente 200.000 avionetas; al final acaban teniendo 2.000 accidentes menores al año. Si tú pones esos accidentes mezclados con la aviación, al final parece que la aviación es otra cosa, pero la aviación está muy cerca de lo que es la perfección absoluta en cuanto a seguridad, con accidentes con víctimas mortales.", concluye.