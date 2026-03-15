La industria que iba a revolucionar lo que comemos invirtió 2.000 millones en granjas de insectos: ahora la mitad de ese dinero se ha esfumado con empresas quebradas

La industria alimentaria de insectos está a punto de colapsar. Según informa la revista científica Vox, en los últimos años, una cuarta parte de las 20 mayores granjas ha cerrado: la demanda es insuficiente, muy a pesar de las Naciones Unidos.

En 2013, el organismo internacional publicó un informe exhaustivo en la que reforzaba la idea de que comer insectos era el futuro de la humanidad. De hecho, tal y como reza el medio, recibió una importante cobertura mediática y ayudó a desencadenar una oleada de inversión en Europa, Estados Unidos y Canadá, que, finalmente, sumó más de 2.000 millones de dólares. Pero esto no sirvió para el desarrollo del mercado.

Gran parte de este documento se basó en las ideas del entomólogo holandés Marcel Dicke, quien defiende que comer insectos es fundamental para alimentar de forma sostenible a una población humana en crecimiento. Todo ello se debe a que los insectos tienen una huella de carbono mucho menor que la ternera, el cerdo y el pollo. De hecho, en sus publicaciones, recomendaba diferentes recetas como un salteado con larvas de gusano de la harina o un postre de chocolate coronado con grillos fritos.

"De mal en peor"

"Las cosas han ido de mal en peor para el modelo de negocio de las grandes fábricas de insectos", explicó un CEO de la granja de insectos a finales del año pasado en un vídeo de YouTube consultado por el diario. En 2020, las empresas de insectos criaron un estimado de un billón de bichos, y las especies más cultivadas hoy en día son larvas de mosca soldado negra, gusanos de la harina y grillos.

Asimismo, y según la información consultada, las startups de cria de insectos no solo han intentado poner insectos en nuestros platos o triturarlos en barritas de proteínas. Muchas quieren vender harina de insectos (insectos molidos) como alimento para otros animales de granja.

Estas mismas argumentan que es una alternativa sostenible a la soja que se alimenta de los pollos y el ganado de granjas industriales (gran parte de esta se cultiva en tierras deforestadas). Además, la harina de insectos también podría sustituir la harina de pescado que alimenta a los peces de piscicultura y contribuye en gran medida a la sobrepesca.

Sin embargo, la harina de insectos es muy cara. Según un análisis de 2024 publicado en la revista Food and Humanity, una tonelada de harina de insectos cuesta aproximadamente 10 veces más que harina de soja y 3,5 veces más que harina de pescado.

Además, no es solo el precio. Muchas de las mismas preocupaciones de bienestar para pollos y cerdos de granja están presentes en la crianza de insectos. En el caso de los insectos, las criaturas son eliminadas por diversos medios. Pueden congelarse, hornearse, asarse, rallar, moler, calentarse en el microondas, hervirse o asfixiarse.