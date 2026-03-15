Rusia está probando un apagón total de internet en Moscú: los ciudadanos han vuelto a comprar walkie-talkies, mapas de carretera en papel y van al teatro con la entrada

Desde el pasado cinco de marzo se han reportado interrupciones de comunicación en la capital rusa, Moscú. Los residentes reportaron fallas de conexión en algunas zonas de la ciudad, mientras que en otras la red funcionaba correctamente.

Todo apunta a que las autoridades del Kremlin han estado ejecutando pruebas para simular un bloqueo general de internet. A la misma vez, están evaluando las denominadas "listas blancas" en gran escala. Cabe mencionar que estas listas se utilizan para controlar el acceso a la red, limitándolo a ciertos sitios web y bloqueando todos los demás.

En este sentido, Roskomnadzor, es el regulador estatal de Rusia encargado de supervisar los medios, internet y las telecomunicaciones. Filtra los sitios web a los que los rusos aún pueden acceder durante los bloqueos de internet; así lo informa el medio galo, Le Monde, a través de uno de sus más recientes artículos.

Un retroceso en el tiempo

Esta situación ha conllevado a la población rusa a cambiar su manera de comunicarse y la manera en la que llevan a cabo ciertas tareas cotidianas. Se ha evidenciado un aumento en la demanda de walkie-talkies, buscapersonas y teléfonos fijos.

Las personas están haciendo uso de los mapas físicos para ubicarse e imprimiendo las entradas para diversas actividades de ocio, como por ejemplo el teatro, dejando a un lado el ámbito digital. Como si fuese un auténtico retroceso en el tiempo.

El gobierno no se ha pronunciado al respecto

El gobierno encabezado por Vladímir Putin no ha dado mayores explicaciones sobre el asunto. Es importante recordar que las autoridades de Moscú, desde el pasado mes de febrero, han tenido una tensa relación con WhatsApp y Telegram, a tal punto de bloquear estas plataformas de mensajería en su territorio nacional.

Muchas personas han encontrado en las Redes Privadas Virtuales, mejor conocidas como VPN, una solución para acceder a estas aplicaciones. Sin embargo, el Roskomnadzor ha manifestado que estas redes se limitarán próximamente.

"Si alguien piensa que todos simplemente descargarán una VPN y seguirán usando la aplicación de mensajería, lamento decepcionarlos. Nada funcionará", advierte Andrei Svintsov, vicepresidente del Comité de Política de Información de la Duma Estatal.

"Roskomnadzor tiene la capacidad técnica para monitorear el tráfico VPN. Comenzarán a restringirlo gradualmente", concluye.