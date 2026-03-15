Encuentran a su gato 12 años después de desaparecer a solo 400 metros de donde le perdieron la pista: "La veterinaria me llamó por Pacha y no entendía nada"

Una familia de Reims ha recuperado a su gato doce años después de que desapareciera sin dejar rastro. El animal, llamado Pacha, fue localizado a apenas 400 metros del lugar donde se le perdió la pista en 2014.

La historia comenzó ese año, cuando Romain regresaba de vacaciones con su esposa e hijos. Como en otras ocasiones, había dejado al gato en casa de sus padres, en Troyes. Al pasar a recogerlo, una fuerte tormenta azotó la zona y el animal no volvió aquella noche. Durante días, la familia lo buscó por los alrededores y en los barrios cercanos, pero no encontraron ninguna pista.

Tras volver a Reims, Romain publicó avisos en páginas web y en grupos de Facebook dedicados a animales perdidos, donde compartió fotografías y respondió a posibles avistamientos. Aun así, nunca lograron localizarlo. “Fue muy difícil. Mi hijo tenía seis años en ese momento. Le costó mucho superarlo, y a nosotros también. Era un hermoso gato negro, muy cariñoso. Le teníamos mucho cariño”, recordó en una entrevista con el diario 20M.

Con el paso del tiempo, la familia dejó de tener noticias del animal y asumió su pérdida. “Estábamos de luto”, admitió el padre.

Todo cambió el sábado 24 de enero, cuando Romain recibió una llamada inesperada mientras estaba en una reunión en París. Al otro lado del teléfono estaba una veterinaria. “La veterinaria me dijo: ‘Llamo por Pacha’. No entendí de qué hablaba. Le expliqué que mi gata llevaba desaparecida doce años. Me quedé en shock”.

Romain avisó de inmediato a su esposa y a sus hijos. En ese momento estaban visitando la azotea del Arco del Triunfo en París. “Fue surrealista, casi increíble”, explicó.

El veterinario había podido contactar con él gracias al microchip del animal. Durante los últimos cuatro o cinco años, una mujer que vivía a solo 400 metros de la casa de sus padres había estado alimentándolo y cuidándolo. Para llegar allí, el gato habría tenido que cruzar una carretera principal, lo que podría explicar por qué nunca regresó.

Sin embargo, la noticia también vino acompañada de una preocupación. La mujer llevó al animal al veterinario porque tosía. Tras examinarlo, el especialista detectó un tumor en la garganta. “Me dijo que la mujer trajo al gato porque tosía. Lo examinó y descubrió que tenía un tumor en la garganta. De repente, sentí que lo perdía por segunda vez”, relató Romain.

Según el veterinario, el tumor es difícil de operar, especialmente en un gato de unos quince años, aunque podría vivir todavía algunos meses. Para hacer frente a los gastos médicos, su dueño ha iniciado una campaña de recaudación de fondos.

Después de hablar con la mujer que había cuidado al animal durante años, ella aceptó devolvérselo de inmediato. Ese mismo día, los padres de Romain fueron a recogerlo. “Podremos volver a verlo y cerrar este capítulo; es increíble”, afirmó. Desde que compartió la historia, el padre ha recibido numerosos mensajes de personas que aseguran haber vivido situaciones similares con mascotas desaparecidas.