Trump anuncia que baja el precio de la gasolina en EEUU con una canción que no le puede venir mejor

"A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina...". Muchos reconocen estas estrofas del tema mundialmente popular Gasolina, de Daddy Yankee. También Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha escogido esta canción para anunciar que en su país bajará el precio de los combustibles. Las redes se han hecho, rápidamente, eco de este suceso.

El vídeo, publicado por el perfil oficial de la Casa Blanca en la red social TikTok, ha alcanzado más de 1,6 millones de Me Gusta, causando sensación entre los seguidores del presidente. En él, se puede ver imágenes del propio presidente, saliendo del Air Force One, dando una conferencia, e incluso bailando. También se publica el precio de la gasolina por casa Estado de ese país.

De este modo, la Administración de Donald Trump ha querido celebrar que el precio de la gasolina ha bajado por debajo de los tres dólares (un poco más de dos euros en la conversión actual) por galón, una medida que equivale a casi 4 litros. Todo ello en 43 de los 50 estados de Estados Unidos. "Promesas hechas, promesas cumplidas… 43 estados con precios de gasolina por debajo de 3 dólares", menciona el vídeo.

Uno de los grandes temas del Reguetón

La banda sonora elegida para el vídeo ha causado sensaciones en redes sociales y ha acaparado titulares en los medios de comunicación. La mítica canción de Daddy Yankee fue publicada en 2004 y se ha consolidado como uno de los grandes hits del reguetón. De hecho, en 2018, fue nombrada como una de las mejores canciones del siglo XXI por la revista especializada Rolling Stone.

Muchos seguidores del presidente se han animado a comentar la publicación en la red social, que ha alcanzado casi 15 millones de visualizaciones. "Como latina que vive en California, apruebo este mensaje", asegura una internauta. "Estoy muy agradecido por eso. Ahora podemos trabajar en los precios de los alimentos porque son una locura", comenta otra. "Entonces sacas a los latinos a las patadas, pero aun así escuchas su música", critica otra.