Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump insiste en su amenaza de "cortar todo el comercio" con España por ser "realmente malos" con EEUU y la OTAN
Global
Global

Trump insiste en su amenaza de "cortar todo el comercio" con España por ser "realmente malos" con EEUU y la OTAN

El presidente de EEUU reitera su enfado con España, país que considera "no está cooperando". Es la enésima amenaza verbal en poco más de una semana, a raíz del veto del Gobierno sobre Morón y Rota.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump, en la Casa Blanca
Donald Trump, en la Casa Blancadpa/picture alliance via Getty Images

Vuelta a las andadas. Donald Trump no rebaja el tono contra España y este miércoles ha insistido desde la Casa Blanca en que "puede que corte todo el comercio" con nuestro país. 

El motivo, ya conocido de sobra, es que España "no está cooperando" y "lo están haciendo realmente mal" con la OTAN... y por extensión con EEUU.

La nueva ofensiva verbal del presidente estadounidense contra el Ejecutivo español llega tras una semana de constantes ataques por el veto de Moncloa a que EEUU usara las bases de Morón y Rota en su ofensiva en Irán. 

De forma recurrente, por momentos hasta obsesiva, Trump descalificó a España, país del que llegó a apuntar que "no quiero que tengamos nada que ver con España [...] España no tiene nada que nosotros necesitemos", hasta el punto de abrirse a una ruptura de relaciones comerciales o un embargo.

Si bien se trata de dos opciones imposibles en la práctica, por ser España un miembro de la UE y tener que negociar, por tanto, con todo el bloque, realmente Trump sí puede infligir un daño severo a la economía española. En el pasado dejo caer posibles aranceles superiores a productos europeos con marcado peso español como podrían ser el vino o el aceite. 

En todas sus bravatas, el republicano sigue un guion que pasa por afirmar que "el pueblo español es fantástico", pero "sus gobernantes son terribles", algo que ha vuelto a apuntar este miércoles a preguntas de la prensa española.

Palabras, pero también gestos

La semana de enfrentamientos generó escenas muy llamativas, más allá de los excesos verbales del 47º presidente de EEUU. Lo ocurrido el martes pasado en la Casa Blanca fue muy comentada por producirse durante una recepción al canciller alemán, Friedrich Merz, cuyo silencio generó numerosas reacciones críticas, no solo en España. 

Tal fue el eco que tanto Merz como miembros de su gabinete han tenido que levantar el teléfono para disculparse con Moncloa, amén de mostrar públicamente el respaldo total de Alemania con su aliado y socio español.

Pero aún más escándalo provocó el cruce de declaraciones entre la Casa Blanca y el Gobierno a raíz de un supuesto "acuerdo de cooperación militar adelantado por la portavoz estadounidense, Karoline Leavitt, y "desmentido tajantemente" minutos después por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Tras rechazar haber llegado a ningún tipo de acuerdo militar con EEUU en la guerra de Irán, el jefe de la diplomacia española dejó claro que la postura del Gobierno "no había cambiado ni una coma" del resonante 'no a la guerra' lanzado por Pedro Sánchez.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos