Un psicólogo analiza este castigo que le ponen a una alumna menor de edad en un instituto

El psicólogo y divulgador Àlex Letosa (@alexletosa) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok analizando una noticia que se ha hecho viral sobre el castigo que le ha puesto un instituto a una de sus alumnas por decir "me la pela".

"Me gustaría comentar esta noticia que se ha hecho muy viral en redes. Dale a play", ha comenzado exponiendo el experto, justo antes de dar paso al corte de un programa de televisión en el que la presentadora comenta el caso.

"El castigo sorprendente o ejemplar a una alumna de un instituto de Sevilla por contestar mal a un profesor. Creo que le dijo me la pela", ha explicado la presentadora de televisión en su programa.

"Bueno, en primer lugar, no es un castigo sorprendente. El 99% de institutos tienen una normativa y organización de funcionamiento de centro que incluye este tipo de sanciones", ha matizado el psicólogo.

"Luego, no sé cómo interpretar la conducta no verbal de la presentadora cuando pone una mueca ante que la alumna ha dicho 'me la pela'. No sé si quiere decir con la mueca que es desproporcionado el castigo o no sé si quiere decir con la mueca que muy mal la alumna por haber faltado así al respeto. O los dos. No lo sé. ¿Vosotros qué pensáis?", ha añadido Letosa.

"Pero sigamos con la noticia", ha añadido el especialista, antes de adjuntar el segundo cort. "El director del centro decidió castigarla con fregona y estropajo y la puso a limpiar el instituto", continúa la presentadora.

Bueno, en segundo lugar el director del centro no decide castigar, no es el director, es una comisión de convivencia en función de la normativa del centro y se reúne la comisión de convivencia y decide el tipo de sanción.

Que normalmente estas sanciones ya están estipuladas o en lo que era antes el reglamento de régimen interno o en las normas de organización y funcionamiento del centro y son públicas en la página web, no es el director quien decide estas cosas únicamente y de manera jerárquica.

Es que yo no sé si mi hija se tiene que subir a una escalera, si tiene que fregar los bates con lejía, si puede haber un objeto portante, no lo sé, es una menor. ¿Y con quién está? ¿A cargo de quién? Porque es una menor.

Porque no hay ningún personal docente allí por la tarde, digamos del ciclo de mi hija. Porque hay ciclos formativos por la tarde, sí, pero de profesorado de mi hija no hay nadie por la tarde.

Bueno, pues aquí entramos a valorar que están hablando los padres de que su hija está en ciclos, por lo que es mayor de 16 años, y que no puede tener contacto con lejía o con no saben, productos de limpieza.

Vamos a ver, un niño de 10 años ya puede limpiar solo el baño de su casa. Esto para empezar. Y después también lo que sería importante es que valoren por qué su hija ha dicho me la pela un profesor.

Analicemos la situación, y una parte es el trabajo sancionador, que podemos criticarlo más o menos, o podemos decir que tienen una función restaurativa mejor o peor, se puede criticar, pero luego está la parte psicoeducativa.

¿Cómo acompañamos a esta niña a que sea educada y a que trate con respeto al profesorado? En mi caso puedo decir pues que intentábamos trabajarlo de manera restaurativa y que alumnos que levantaban la mano o que rompían cristales, que se mostraban de conducta agresiva, ahora muchas veces me los encuentro por la calle y me dan un abrazo y se ríen y dicen: ostras Alex, cómo te lo hice pasar, madre mía.

"Son etapas, también son etapas, pero hay que acompañarlas de manera adecuada. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Sensacionalismo o realismo? Os leo en comentarios, como siempre", ha concluido el especialista.