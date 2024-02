Un argentino revela lo que hizo un camarero al pedir el desayuno en una cafetería: "Estoy impactado"

El creador de contenido Agustín Cogorno ha contado en un vídeo de TikTok (@agustincogorno) lo sorprendido que está por lo "chamulleros" (ligones) que son los españoles. Y no solo eso, sino "lo bien que ligan".

"Estoy impactado con lo chamulleros que son los españoles, no tenía ni idea que eran tan ligones", ha explicado en a través de la publicación, acumulando hasta 22.000 'me gusta' (y subiendo) en menos de 24 horas.

Ha sido a raíz de lo que le ha pasado cuando ha ido a pedirse el desayuno para llevar en una cafetería: "Estoy en una cafetería y el que atendía me miraba, era un chico, no pasaba nada, parecía que se iba a quedar ahí", ha explicado al inicio.

"Fui a pagar y me dijo que saliera, que eso corría a su cuenta", ha explicado, detallando que su primera reacción fue negarse. "Los 'gallegos' a mí me pueden, así que agarré el café, metí los tres euros en el bote de las propinas", ha explicado. También ha dicho que estaba un poco malhumorado y que no le dio mucha "bola", por lo que fue a sentarse a un banco a desayunar.

Luego lo ha pensado mejor y le ha preguntado a sus seguidores qué debería hacer, si volver a verle o no. Los usuarios se han puesto de acuerdo por unanimidad que debería volver: "Es obvio, que te ha invitado al desayuno...".