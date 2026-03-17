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Parece una abeja, pero no lo es: descubren en la Amazonía un insecto que engaña a los depredadores
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Parece una abeja, pero no lo es: descubren en la Amazonía un insecto que engaña a los depredadores

Los científicos han identificado en Ecuador una nueva especie que imita a las abejas sin aguijón para evitar depredadores y pasar desapercibida en la naturaleza.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Las moscas son el gran enemigo de los amantes de la fruta fresca. La cerveza es un aliado para mantener a estos insectos lejos de la comida. Pon cerca de la fruta que tienes fuera de la nevera un vaso poco profundo de cerveza cubierto de papel f...GTRESONLINE

La naturaleza vuelve a demostrar que la supervivencia también puede ser cuestión de apariencia. Un grupo de investigadores ha descubierto en la Amazonía ecuatoriana una nueva especie de mosca que ha desarrollado una estrategia sorprendente: parecerse casi por completo a una abeja.

El insecto ha sido bautizado como Ubristes mirabilissimus, un nombre que no es casual. Los científicos eligieron el término latino mirabilis, que significa "maravilloso" o "extraño", porque consideran que se trata de la especie más llamativa conocida dentro de su género.

La mosca pertenece a la familia Syrphidae, conocidas como moscas de las flores, un grupo de insectos que, pese a su nombre poco glamuroso, desempeña un papel clave en los ecosistemas como polinizadores.

Una mosca que parece una abeja

A simple vista, distinguirla puede ser complicado. El insecto mide entre 12 y 14 milímetros y presenta un cuerpo oscuro con características que recuerdan mucho a las abejas sin aguijón del género Trigona.

La imitación es sorprendente.

Tiene antenas alargadas, un abdomen con forma muy similar al de las abejas y patas posteriores robustas con estructuras que parecen las que utilizan estos insectos para transportar polen.

Todo apunta a que esta apariencia no es casual.

Los científicos creen que se trata de una estrategia de mimetismo, una técnica evolutiva muy extendida en la naturaleza: parecerse a un animal peligroso o desagradable para evitar a los depredadores.

Un hallazgo en plena Amazonía

Los ejemplares fueron encontrados en bosques tropicales de la provincia de Napo, en la Amazonía ecuatoriana, a altitudes de entre 500 y 590 metros.

Por ahora, la especie solo se ha registrado en dos localidades separadas por unos 35 kilómetros, lo que sugiere que podría ser un insecto difícil de detectar. De hecho, los investigadores creen que este tipo de moscas puede pasar fácilmente desapercibido en la naturaleza, precisamente gracias a su parecido con otros insectos.

El descubrimiento ha sido realizado por los científicos Menno Reemer y Ximo Mengual, vinculados al Centro de Biodiversidad Naturalis (Países Bajos), el Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador y el Museo Koenig de Alemania.

Ecuador, un laboratorio natural de biodiversidad

El hallazgo no sorprende a los expertos en biodiversidad. Ecuador es considerado uno de los 20 países más biodiversos del planeta. La razón está en su geografía única: en un territorio relativamente pequeño confluyen la cordillera de los Andes, la Amazonía y la influencia de las corrientes oceánicas del Pacífico.

Ese cruce de ecosistemas convierte al país en uno de los lugares donde más especies nuevas siguen apareciendo cada año. Y a veces, como en este caso, se trata de criaturas que llevan siglos ahí… disfrazadas a plena vista.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

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