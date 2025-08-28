Un aspirante a diplomático responde directamente a los que niegan la crisis climática: al PP no le gustará un pelo

El aspirante a diplomático y graduado en Filosofía, Política y Economía Jorge Romanillos ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@jorge_romanillos), donde cuenta ya con más de 15.000 seguidores, en el que ha reflexionado sobre una pregunta que le han hecho en varias ocasiones: "¿Por qué no soy del PP? Evidentemente, hay muchas razones".

Una de ellas, tal y como ha revelado, ha sido el negacionismo climático. "Nominalmente, dicen que sí, que creen que hay una crisis climática que hay que abordar, pero, por un lado, con los pactos con Vox en distintas comunidades autónomas, reniegan absolutamente de estas cuestiones", ha expresado el joven.

Respecto los incendios que están asolando varios puntos de España, como Extremadura, Castilla y León y Asturias, ha destacado un bulo que ha originado el Partido Popular: "Algunos portavoces del PP están diciendo que el Gobierno culpa a la crisis climática de los incendios, es un bulo porque lo que dice es que la crisis climáticas da condiciones, al haber más calor y sequía, que son propicias para que se expandan los incendios".

Para Romanillos, que la ultraderecha achaque la crisis climática a la izquierda, es algo "negativo para la sociedad, porque la ciencia no entiende de derechas o de izquierdas". "Sí, hay una crisis climática y tenemos que abordarla desde la izquierda y desde la derecha, y esto era algo que el PP, de hecho, comprendía en 2019", ha añadido.

Ha abordado el programa europeo del 2019 de los populares, en el que vio un compromiso con "la transición verde", pero que las declaraciones actuales generarán que se reste importancia a la crisis climática. "Estamos hablando del empleo de muchas personas que están en juego con la transición verde, que no tenga esta amnesia científica el PP, si es que en su día entendieron la gravedad", ha defendido.

"Ojalá rectifiquen, ojalá aquellos que entiendan dentro del PP la gravedad del asunto puedan influir en que sus compañeros también lo entiendan", ha concluido el aspirante a diplomático.

El vídeo ha alcanzado casi 100.000 visualizaciones y 10.000 'me gusta', generando, además, casi 300 comentarios de muchos usuarios apoyando sus palabras. "Te escucho y aún tengo fe en el ser humano", le han contestado. "La derecha no puede abordar una crisis climática porque la derecha defiende los intereses de la clase alta y las empresas, es decir, los responsables directos de esta crisis", ha replicado otro usuario.