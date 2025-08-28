Los bomberos forestales de Madrid siguen en huelga tras el fracaso de la reunión a tres bandas: "Es totalmente insuficiente"

La llama del conflicto laboral de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid sigue muy viva. Tras más de tres horas de reunión con representantes del Gobierno regional y de la empresa pública Tragsa, el comité de empresa ha anunciado que continuará con la huelga indefinida inciada hace semanas tras finalizar "sin avances" un encuentro que consideran "totalmente insuficiente".

El comité de empresa, integrado por los sindicatos Firet, UGT y CGT, ha denunciado el "inmovilismo" de la concesionaria estatal en la negociación y ha reclamado la intervención del Gobierno central. "Solicitamos al ministro de Hacienda que dé esos permisos", han señalado tras la reunión a tres bandas que ha tenido lugar este jueves a partir de las 11:00 horas en las instalaciones de Tragsa en Leganés.

Decepción con la postura de Tragsa

El secretario del Comité de Empresa y miembro del Comité de Huelga, Julio Chana, se ha mostrado tajante tras la reunión. "Ha sido totalmente insuficiente", ha aseverado, matizando que, aunque desde el Ejecutivo regional se percibe "cierta voluntad de entendimiento", la dirección de Tragsa "se mantiene en la negativa".

"Salimos bastante decepcionados, sobre todo por la posición de Tragsa", ha afirmado también Javier Villanueva, delegado del sindicato independiente Firet, quien ya denunció el martes en El HuffPost que "Tragsa se ha movido más bien poco" en este conflicto.

En concreto, Chana ha denunciado que la empresa pública no quiere negociar un nuevo convenio colectivo ni mejorar las condiciones laborales, alegando pérdidas económicas. "A pesar de que, según ellos, hay pérdidas, la realidad es que en 2024 obtuvieron más de 80 millones de euros de beneficio y en 2023 otros 40 millones", ha señalado.

Los representantes de la Comunidad de Madrid ha, propuesto un incremento salarial vinculado a la nueva ley estatal 5/2024 de Bomberos Forestales que el comité califica de "irrisorio", aunque Villanueva valora que "han sido los únicos interlocutores que se han movido algo para intentar arreglar" las diferencias. Asimismo, han rechazado la propuesta de acogerse al convenio estatal firmado por Tragsa al considerar que "no recoge las especificidades" de su trabajo.

Según Villanueva, Tragsa sigue "negándose a negociar un convenio" de empresa y "solo van a aplicar lo que marque el nuevo encargo" que reciban de la Comunidad desde enero, ya que el actual expira en diciembre. "No van a hacer ningún tipo de subida salarial de sus márgenes. Se escudan en que tienen que pedir permiso a Hacienda", ha criticado, acusándo también a la empresa de bloquear deliberadamente la negociación: "No tiene impedimento legal para negociar mejoras. Tiene margen económico, pero ha decidido no solicitar los permisos necesarios para pedir el nuevo encargo de la Comunidad".

Tragsa muestra una realidad diferente

Por su parte, Tragsa ha enviado un mensaje más conciliador. A través de un comunicado, la empresa ha valorado "positivamente la reunión informativa", asegurando que "acatará y aplicará" las condiciones que recoja el nuevo encargo de la Comunidad e Madrid. "El Grupo Tragsa solicitará las autorizaciones oportunas para materializar las condiciones que establezca el encargo", ha subrayado.

La compañía también ha agradecido al Gobierno regional "la confianza depositada" desde 2022 en la gestión del sistema de prevención y extinción de incendios forestales.

La Comunidad de Madrid ya ha confirmado a Tragsa su intención de renovar el encargo, que entraría en vigor en 2016. Este contempla un incremento de cuatro millones de euros en la partida presupuestaria, hasta alcanzar los 32 millones anuales, y la consolidación de más de 425 efectivos durante todo el año, poniendo fin a la temporalidad.

El aumento salarial previsto, cifrado en un 10%, "no llega a 200 euros al mes", ha comentado Villanueva, quien ha destacado también que la Comunidad contempla introducir una segunda actividad para que los trabajadores con lesiones no sean despedidos, como ocurre en la actualidad.

"Tragsa no nos deja otra que seguir en las calles"

Tal y como advirtió Villanueva en El HuffPost, al no alcanzarse un acuerdo en la reunión, "la huelga sigue y vamos a aumentar la presión en la calle". "Esto es insostenible y es una subida totalmente insuficiente. Estamos claramente decepcionados con nuestra empresa, que es Tragsa, porque su inmovilismo es total y actuaremos en consecuencia. La lucha la vamos a continuar", ha añadido.

"Tragsa no nos deja otra que seguir en las calles, seguir con nuestra huelga. Hemos tratado de llegar a algún acuerdo para poder desbloquear este conflicto, pero no ha sido posible. Entendemos que, una vez más, no nos dejan otra que seguir con nuestro derecho a huelga y manifestaciones", ha sentenciado también Chana.