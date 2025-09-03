Un bombero forestal se fija en este minuto de 'El Hormiguero' y se pronuncia de forma breve pero muy explícita

El conocido bombero forestal Ignacio Villaverde, con más de 14.000 seguidores en la red social X, ha reaccionado de forma muy explícita a la escena que se vivió durante algo más de un minuto en el programa de este martes de El Hormiguero.

Durante la visita de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, el programa de Pablo Motos, con Jorge Marrón, más conocido como Marron, a la cabeza, dio a conocer Ecofire, un sistema que aseguran que es la solución perfecta para poder acabar con los incendios.

Tras los graves fuegos que han asolado varios puntos de España este mes de agosto, han querido hacer una simulación de un incendio y de lo que el producto puede ser capaz de hacer contra las llamas.

Después de echar el líquido y apagar el fuego, volvieron a intentar encenderlo y su creador, César Sallén, aseguró que "esto es lo más importante". "El efecto rebrote, con este producto, no existe. Porque lo que mojamos con Ecofire se queda protegido del fuego y ahora ya no lo podemos volver a encender", explicó.

Pero el bombero forestal Ignacio Villaverde ha reaccionado, fijándose en lo que ha pasado justo al final de la escena: "😂 Pero si empieza a echar humo de nuevo. Jajajajajaja venga hombre".

En un segundo mensaje en la red social X, ha definido lo que se ha visto en El Hormiguero como "vaya estafa de demostración". "'Lo que mojamos con Ecofire se queda protegido del fuego' (empieza a salir humo). Es de chiste", ha explicado.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Tras revisar las indicaciones de seguridad, prevención, extinción y ecológico que aparecen en la página web de la marca, Ignacio Villaverde ha dejado clara su opinión.

"No, a ver: si es permanente no se puede limpiar. Si se limpia con agua no es permanente. Si el agua lo disuelve (perdiendo su efecto) tienes que fiar toda la extinción a esto, sin tirar agua al fuego. No me cuadra", ha sentenciado.

