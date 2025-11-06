Un bombero impacta con la imagen del agua negra que hay en ríos de Extremadura tras los incendios de este verano

Unos bomberos luchan contra el fuego en los incendios de este verano.

Adrián, un bombero y técnico de emergencias y protección civil, difundió este miércoles un vídeo de lo que está ocurriendo en la localidad de Gargantilla, en Cáceres, varios meses después de los incendios que arrasaron este mes de agosto diferentes zonas de España como Extremadura, Galicia o Castilla y León.

Este especialista, que acostumbra a divulgar en sus redes sociales todo lo que ocurre y que está relacionado con estos temas y con las distintas labores de emergencia, compartió un vídeo de cómo las cenizas han teñido el agua de los ríos de color negro después de las últimas lluvias torrenciales, que las han arrastrado.

"Ceniza y más ceniza. Con las primeras lluvias seguimos sufriendo las consecuencias de los incendios forestales de este verano. La ceniza acaba contaminando los cauces de los ríos formando una corriente negra", afirmó Adrián.

"A esto tenemos que sumarle pérdida de suelo por erosión por la ausencia de plantas (raíces). Imágenes de Gargantilla, la ceniza viene del incendio de Jarilla", añadió el bombero, informando que estas imágenes se las ha pasado un compañero suyo.

Además, el especialista dejó en respuestas a un comentario una reflexión que conviene leer para saber que las labores de extinción y de limpieza tras un incendio van mucho más allá de apagar el fuego: "Cuando se deja de ver humo, se deja de prestar atención".

El Ayuntamiento pide no beber agua del grifo

El color negro carbón de estas aguas ha obligado al Ayuntamiento de la localidad y a su alcaldesa, Lola Peña, a tomar medidas y a emitir un bando asegurando que "el agua no es color chocolate, es negra, negra" y que estos restos del fuego han teñido las gargantas y los depósitos municipales.

"Habitualmente captamos el agua de la garganta, pero ahora mismo es inviable", afirmó, pidiendo a sus vecinos que no consuman de esta agua" hasta tener los resultados de los análisis que nos digan que se puede beber con seguridad".

Además, tal y como informó el Digital Extremadura, la Diputación de Cáceres ya ha activado a sus equipos técnicos para recoger muestras y medir la turbidez y presencia de residuos. "Vendrán ellos a coger las muestras y a decirnos cómo está el agua", remató Peña.