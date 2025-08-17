Un bombero ve esta escena junto a un incendio forestal en Cáceres y deja una réplica para enmarcar

La polémica está servida después de que se llevaran a cabo el pasado viernes un espectáculo de fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera, pueblo de Cáceres. Una vecina grabó los cohetes y luego enfocó uno de los incendios en activo que había a lo lejos, dejando una indignación y desconcierto enormes.

Las respuestas, que han ido multiplicándose con el paso de las horas, han sido muy críticas. Sin lugar a dudas, la más sonada ha sido la de Adrián, un Técnico en Emergencias y Protección Civil y bombero, que ha dejado varias frases demoledoras.

"Corriendo como un cabrón, abriendo camino entre monte complicado, mucho paveseo (una forma de las llamas de avanzar durante un incendio forestal) por el viento intermitente...", ha expresado en primera instancia el bombero en un tuit de la red social X.

"Horas currando y de repente el pueblo de al lado, que se supone que estás intentando proteger, se pone a tirar cohetes con el riesgo de incendio que conlleva. Nuestra cara de gilipollas era para enmarcar", ha rezado. El tuit ha alcanzado cientos de miles de visualizaciones y más de 4.000 'me gusta'.

Ha sido una de las portavoces del PSOE en Jaraíz de la Vera, Cristina López, quien ha difundido el vídeo en redes sociales. "Con media provincia de Cáceres calcinándose, con un incendio de nivel 1 a pocos kilómetros. Me parece una irresponsabilidad gravísima. Una vergüenza, una falta total de respeto a quienes están perdiéndolo todo, a los que están luchando contra el fuego", ha expresado López.

El incendio de Jarilla, en Cáceres, que inició hace cinco días, se encuentra actualmente "totalmente descontrolado", según ha podido informar el consejero de presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista.