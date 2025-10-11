Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un camarero responde, muy indignado, a las comentadas palabras de Garamendi: "Desde un despacho es fácil hablar"
Un camarero responde, muy indignado, a las comentadas palabras de Garamendi: "Desde un despacho es fácil hablar"

Fotomontaje del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el tuit publicado por @soycamareroGetty Images / X

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha causado un importante revuelo en los últimos días tras su reacción a la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ampliar el permiso por fallecimiento hasta los 10 días.

Desde el XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha, el representante de los empresarios aseguró este jueves que él pediría "un permiso para descansar 10 días de los anuncios de la ministra". 

"Es agotador. Cada día es una ocurrencia nueva. Ahora vamos a ver qué significa", explicó, antes de reprocharle a la ministra de Trabajo que siga pensando que "las pequeñas empresas y las pymes se están forrando" y ha invitado a Díaz a que "vaya a muchas de ellas a verlo". 

"Parece que somos los grandes enemigos de la patria cuando entiendo que somos la solución", señaló el presidente de la CEOE, antes de ironizar con que quiere que haya elecciones sólo porque es el único día en el que "no estamos en campaña electoral". 

Jesús Soriano, la persona que está detrás de la popular cuenta @soycamarero, ha querido responder a las comentadas palabras de Garamendi y lo ha hecho con una gran contundencia.

"Garamendi dice que 10 días por fallecimiento son una ocurrencia. Ocurrencia es pensar que cualquier trabajador puede enterrar a un familiar y a los dos días fingir que todo va bien como si nada", ha replicado.

"En este país el duelo se esconde detrás del uniforme, porque el trabajo no espera.

Pero claro, desde un despacho es fácil hablar. Pregunta en hostelería, por ejemplo, donde muchos han servido cafés con lágrimas secas", ha señalado, con gran indignación. Pero ha terminado su mensaje, que ya acumula más de 1.000 me gusta en pocas horas, asegurando que si por Garamendi fuese "el muerto también debería fichar".

Sergio Coto
Sergio Coto
Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 