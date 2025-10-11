Un camarero responde, muy indignado, a las comentadas palabras de Garamendi: "Desde un despacho es fácil hablar"

Fotomontaje del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el tuit publicado por @soycamarero

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha causado un importante revuelo en los últimos días tras su reacción a la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ampliar el permiso por fallecimiento hasta los 10 días.

Desde el XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha, el representante de los empresarios aseguró este jueves que él pediría "un permiso para descansar 10 días de los anuncios de la ministra".

"Es agotador. Cada día es una ocurrencia nueva. Ahora vamos a ver qué significa", explicó, antes de reprocharle a la ministra de Trabajo que siga pensando que "las pequeñas empresas y las pymes se están forrando" y ha invitado a Díaz a que "vaya a muchas de ellas a verlo".

"Parece que somos los grandes enemigos de la patria cuando entiendo que somos la solución", señaló el presidente de la CEOE, antes de ironizar con que quiere que haya elecciones sólo porque es el único día en el que "no estamos en campaña electoral".

Jesús Soriano, la persona que está detrás de la popular cuenta @soycamarero, ha querido responder a las comentadas palabras de Garamendi y lo ha hecho con una gran contundencia.

"Garamendi dice que 10 días por fallecimiento son una ocurrencia. Ocurrencia es pensar que cualquier trabajador puede enterrar a un familiar y a los dos días fingir que todo va bien como si nada", ha replicado.

"En este país el duelo se esconde detrás del uniforme, porque el trabajo no espera.

Pero claro, desde un despacho es fácil hablar. Pregunta en hostelería, por ejemplo, donde muchos han servido cafés con lágrimas secas", ha señalado, con gran indignación. Pero ha terminado su mensaje, que ya acumula más de 1.000 me gusta en pocas horas, asegurando que si por Garamendi fuese "el muerto también debería fichar".