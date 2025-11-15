Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un carnicero advierte de lo que debes saber si ves este cartel en el mostrador de carne de la ternera
Virales

Virales

Un carnicero advierte de lo que debes saber si ves este cartel en el mostrador de carne de la ternera

"Cuidadito".

Juan De Codina
Juan De Codina
Un carnicero escogiendo una pieza de carne del mostrador de una carnicería.
Un carnicero trabajando en la carnicería.Getty Images

El carnicero Mariano Sánchez, conocido en las redes sociales como @el_as_carnicero y por sus vídeos dando los mejores consejos para aquellos que compran (o no) la carne en las carnicerías convencionales, ha advertido sobre unos carteles que suele haber en el mostrador donde está expuesta la ternera que muchos a día de hoy todavía desconocen.

"Cuidadito, vais por ahí a comprar filete de ternera y veis en el mostrador un cartelito que pone 1ª A o 1ª B. ¿Sabéis lo que significa?", ha planteado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 13.000 visitas.

Según ha informado el experto, los filetes de ternera con un cartel de contenido 1ª A significa que el corte es más magro. "Siempre está en la pierna trasera del animal, como la tapa, la tapilla, la cadera, la babilla", ha afirmado.

"Luego tenemos partes que sacamos del brazo de la ternera, eso es 1ªB, son cortes que tienen más grasa, como la aguja o la espaldilla", ha añadido. Sin embargo, ha advertido varias excepciones: "Aunque hay piezas como el rabillo de la cadera o como la culata de la contra que se consideran como 1ª B, no como 1ª B".

"¿Qué quiero decir con esta información? Que tengáis cuidado cuando vayáis a comprar siempre", ha concluido, para que los consumidores tengan cuidado de que no vendan un producto de una categoría al precio de otra categoría. 

Mariano tiene más de 30 años de experiencia y también ha dado consejos a aquellos que suelen comprar carne picada en la carnicería, advirtiendo de pedir que la pesen siempre que esté picada, ya que si lo hacen antes de este proceso, se perderían bastantes gramos en el proceso. "Si viene un cliente hasta que no la pico no se la marco. Hay más de uno que ha marcado la carne picada, después vuelve a pesarla y ha tangado 80 gramos en la primera picada", ha contado.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 