Un carnicero advierte de lo que debes saber si ves este cartel en el mostrador de carne de la ternera

El carnicero Mariano Sánchez, conocido en las redes sociales como @el_as_carnicero y por sus vídeos dando los mejores consejos para aquellos que compran (o no) la carne en las carnicerías convencionales, ha advertido sobre unos carteles que suele haber en el mostrador donde está expuesta la ternera que muchos a día de hoy todavía desconocen.

"Cuidadito, vais por ahí a comprar filete de ternera y veis en el mostrador un cartelito que pone 1ª A o 1ª B. ¿Sabéis lo que significa?", ha planteado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 13.000 visitas.

Según ha informado el experto, los filetes de ternera con un cartel de contenido 1ª A significa que el corte es más magro. "Siempre está en la pierna trasera del animal, como la tapa, la tapilla, la cadera, la babilla", ha afirmado.

"Luego tenemos partes que sacamos del brazo de la ternera, eso es 1ªB, son cortes que tienen más grasa, como la aguja o la espaldilla", ha añadido. Sin embargo, ha advertido varias excepciones: "Aunque hay piezas como el rabillo de la cadera o como la culata de la contra que se consideran como 1ª B, no como 1ª B".

"¿Qué quiero decir con esta información? Que tengáis cuidado cuando vayáis a comprar siempre", ha concluido, para que los consumidores tengan cuidado de que no vendan un producto de una categoría al precio de otra categoría.

Mariano tiene más de 30 años de experiencia y también ha dado consejos a aquellos que suelen comprar carne picada en la carnicería, advirtiendo de pedir que la pesen siempre que esté picada, ya que si lo hacen antes de este proceso, se perderían bastantes gramos en el proceso. "Si viene un cliente hasta que no la pico no se la marco. Hay más de uno que ha marcado la carne picada, después vuelve a pesarla y ha tangado 80 gramos en la primera picada", ha contado.