Un carnicero con más de 30 años de experiencia revoluciona al dar el truco para comer una carne como el solomillo pero tres veces más barata

La pieza en cuestión se llama luna. 

Un carnicero, partiendo una pieza de carne.GETTY

Mariano Sánchez, carnicero con más de 30 años de experiencia que trabaja el Mercado Babel de Alicante, ha provocado miles de reacciones al recomendar un tipo de carne que, según explica, es como el solomillo pero mucho más barata.

"¿Queréis comer una carne como el solomillo pero a un precio mucho más barato? Tres veces menos, por lo menos. Precio cadera", pregunta en su cuenta de TikTok, donde se hace llamar @el_as_carnicero y donde tiene más de 60.000 seguidores. 

"Le pides a tu carnicero profesional de confianza que la cadera, si la empiezan de aquí para atrás, que en todas las provincias no lo hacen, te corten la luna, que se llama. Te la tienes que llevar el trozo entero. Más o menos de kilo a kilo y medio, cuatro o cinco dedos", señala Sánchez.

"Te cortan el trozo por aquí y el trozo que supuestamente ya te lo han cortado ahora te lo van a cortar a filetitos a tu gusto, de un dedito, de medio centímetro, como a ti te apetezca", insiste.

El carnicero garantiza "que salen buenísimos a un precio de cadera y como si fuera solomillo": "Si ves que no te aclaras, enséñale este vídeo a tu carnicero de confianza, que verás que él como profesional lo sabe".

Famoso por su consejo de la carne picada

Sánchez consiguió una tremenda popularidad hace unos meses gracias a la recomendación que dio a la hora de comprar carne picada. 

 "Un consejo, si vais a comprar carne picada y la máquina la tienen limpia, sé que más de uno se me va a echar encima, pero bueno, es lo suyo, lo legal", empezó diciendo.

Puso el ejemplo con un trozo de magro de cerdo. Lo colocó sobre la báscula y pesaba 305 gramos: "Si viene un cliente hasta que no la pico no se la marco". ¿Por qué? Lo enseñó después.

Pasó la carne por la máquina limpia luego volvió a pesarle y el resultado era de 225 gramos: "Ha tangado 80 gramos en la primera picada. Siempre que os piquen la carne picada que os la pesen cuando está picada".

