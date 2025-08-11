Un carnicero explica cómo diferenciar una buena hamburguesa de una mala de un vistazo rápido

Las hamburguesas son un plato que está de moda. Dan fe de ello la multitud de locales especializados en ese alimento que han abierto por las calles de todas las ciudades de España en los últimos meses. El furor ha llegado también al supermercado, donde se han multiplicado las opciones al alcance del consumidor.

Pero, obviamente, no todas son iguales y todos los expertos coinciden en que lo mejor, si se quiere cocinar una hamburguesa en casa, es comprarla en una carnicería. La cuenta de TikTok de la carnicería @lamadurada ha dado algunos consejos a la hora de elegir la carne, para saber de un vistazo si estamos ante un producto de buena o de mala calidad.

Para empezar, señala que el color es fundamental: si es pálido es mala señal, mientras que si tiene "vida" es síntoma de buena calidad. Si al tacto está "más seca que la mojama", el experto recomienda huir de allí y buscar otra que sea "jugosa al tacto", porque de esta forma aumentan las posibilidades de que esa carne se deshaga en la boca.

Otra mala señal es si tiene "grasa amarilla y apelmazada", ya que tiene que haber "grasa infiltrada como debe ser". Más: si ves que tiene un 70% de carne, mala pinta. Hay que buscar una con "100% de ternera de verdad".

El experto señala que la de mala calidad suele ser barata porque "la calidad se paga y no es mucha la diferencia".

El mismo carnicero dio hace unos días otro consejo que está siendo muy sonado, en ese caso para freír unos filetes. "Para que te salga bien, lo que tendríamos que hacer es coger un poquito de grasita de ternera, si tenemos una vaca buena cogemos un poquito de grasita, y lo que vamos a hacer con ella es fundirla en la plancha una vez que la tengamos calienta y sobre ese aceitito que suelte la grasa cocinar la carne", recomendaba.

"Si lo cocinas con aceite, si te das cuenta el aceite es una grasa vegetal y esto es animal, entonces es un sabor que es totalmente lo contrario al otro. Lo que hace es que los sabores se matan", advertía.