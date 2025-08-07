Varios carniceros lanzan un aviso a todos los que fríen la carne con aceite
"Error", dicen.
Varios carniceros han avisado a todos aquellos que fríen sus filetes en la sartén con aceite, ya sea de oliva o de girasol, de que hay un método que, según dicen, es mucho mejor para hacerlo.
"Si lo cocinas con aceite, si te das cuenta el aceite es una grasa vegetal y esto es animal, entonces es un sabor que es totalmente lo contrario al otro. Lo que hace es que los sabores se matan", dice en TikTok la carnicería @lamadurada.
"Para que te salga bien, lo que tendríamos que hacer es coger un poquito de grasita de ternera, si tenemos una vaca buena cogemos un poquito de grasita, y lo que vamos a hacer con ella es fundirla en la plancha una vez que la tengamos calienta y sobre ese aceitito que suelte la grasa cocinar la carne", recomienda.
"¿Qué pasa? Que esa carne no solo te va a salir con el sabor de la carne, sino que te va a realzar el sabor más. Así que ya sabes, olvídate del aceite y cocina la carne como dios manda", dice ese profesional.
El mismo consejo ha dado el popular carnicero @el_as_carnicero: "¿A la hora de hacer un entrecot usas aceite de oliva o de girasol? Error. Vamos a ver, parecéis principiantes", afirma.
"Cuando tengas que hacer un entrecot con este exceso de grasa lo suyo es hacerlo con la misma grasa del animal. No hay que usar otro tipo de grasas, aceites ni porquerías", aconseja.