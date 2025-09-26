Un catedrático muestra el cartel que han colgado unos profesores en el despacho en la Universidad de Zaragoza

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova ha publicado una foto de lo que han hecho compañeros suyos del centro aragonés para denunciar los ataques que está sufriendo la población palestina de la Franja de Gaza a manos de Israel.

"Una iniciativa de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de UNIZAR. En la puerta del despacho. Son solo letras, palabras, pero necesarias frente a las políticas de exterminio, las mentiras y la manipulación de la historia", ha escrito Casanova en su perfil de la red social de X.

Además, ha añadido una imagen del folio que han colgado en la puerta en el que se puede ver una bandera palestina junto al mensaje "Letras contra el genocidio" (al ser la Facultad de Letras) y una parte del Gernica, el cuadro de Pablo Picasso, que pintó en 1937, durante la Guerra Civil. Concretamente, la parte que han colocado es la figura de una mujer gritando de dolor mientras sostiene entre sus manos a un niño desmayado.

Picasso, sobre su propio cuadro, contó que lo había pintado para denunciar la guerra y los ataques de los enemigos de la República establecida legalmente tras las elecciones del 31 porque la pintura no está para decorar apartamentos y sí es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo.

Las muestras de apoyo a la población palestina han tenido esta semana uno de los momentos más álgidos gracias a la Asamblea de la ONU. En ella, por ejemplo, el rey Felipe VI mandó un mensaje de paz y pidió el cese de la guerra.

"No podemos guardar silencio ni mirar para otro lado ante la devastación (...) Por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia", afirmó.

"Exigimos que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, un alto el fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún tiene Hamás con tanta crueldad", añadió el monarca.