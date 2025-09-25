Israel no cesa sus amenazas: asegura estar "listo" para interceptar a la Global Sumud Flotilla

El Ejército de Israel ha afirmado este jueves que la Armada está "lista" para interceptar a la Global Sumud Flotilla, formada por medio centenar de barcos que buscan romper el bloqueo humanitario en la Franja de Gaza.e "La Armada está bien preparada para defender las fronteras del Estado de Israel, al igual que ya lo hacemos por tierra y por aire. Estamos listos", ha subrayado el portavoz del Ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin, durante una rueda de prensa.

Defrin ha recordado que la flotilla "está financiada por representantes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Europa". "Tenemos pruebas de ello", ha asegurado, agregando que "todos los que apoyan" esta iniciativa "en realidad apoyan a los asesinos del 7 de octubre" de 2023. Por otro lado, ha reiterado el llamamiento realizado en la víspera por el Ministerio de Exteriores israelí a que cualquiera que quiera enviar ayuda humanitaria lo haga a través de las vías aceptadas, ya sea mediante los puertos israelíes o en los países vecinos.

No obstante, desde el Gobierno israelí han afirmado que están "bastante seguros" de que "no será necesario" intervenir. Así lo ha anunciado el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Eden Bar Tal, en referencia al envío de barcos militares por parte de España e Italia para escoltar a los barcos de la Flotilla. El portavoz ha insistido en que Israel se reserva el derecho a "impedir que los barcos entren en una zona de combate peligrosa" y rompan el bloqueo impuesto por tierra y mar a la Franja de Gaza. Lo harán, según sus propias palabras, "haciendo todo lo posible para proteger la seguridad de los pasajeros", si bien desde el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu sostienen que al menos siete de los responsables de la Global Sumud Flotilla tienen algún tipo de relación con "organización terrorista".

Este martes, y mediante un comunicado, la Flotilla denunció que varios países advirtieron a sus organizadores de un "inminente ataque israelí". "Actualmente, nos encontramos a cuatro días de la zona de alto riesgo y a seis días de Gaza. Sufrimos retrasos debido al ataque de anoche y a la necesidad de evaluar los daños, pero mantenemos el rumbo", afirmaron los activistas, refiriéndose a un ataque producido por "un enjambre de drones". En las últimas semanas, el grupo de embarcaciones ha sufrido varios ataques que han retrasado la marcha.

El Ministerio de Exteriores de Israel ha reiterado que cualquier intento de romper el bloqueo será impedido. De este modo, sostiene que el puerto israelí es "la forma pacífica y no violenta" de canalizar la ayuda y ha prometido "hacer todo lo posible" por garantizar la seguridad de los pasajeros si adopta medidas para detenerla. Asimismo, han afirmado en varias ocasiones que la "Flotilla a Gaza está abiertamente apoyada por el grupo yihadista Hamás".

"Somos ciudadanos pacíficos"

Por su parte, Kleoniki Alexopoulou, que también forma parte del Comité Directivo de la Flotilla, ha instado a "no creer ni una sola palabra de la propaganda lanzada desde el Ministerio de Exteriores de Israel" contra los miembros de la iniciativa. "Claramente, somos ciudadanos pacíficos: médicos, abogados, trabajadores cualquiera", ha aseverado. "Sólo somos gente que pedimos justicia para el pueblo palestino, que ha tenido que hacer frente a este genocidio y que hacen frente a más y más muertes, incluso de niños. Hay unas estadísticas increíbles que parecen no importar, por algún motivo", ha denunciado.

Es por ello que ha declarado que "ahora existe la posibilidad de acabar con el bloqueo, de formar parte de un momento histórico". "Y no vamos a dejar pasar esta oportunidad. No vamos a abandonar la lucha. Ahora estamos en el momento más vital de la misión, ya más cerca de Gaza, y tenemos que permanecer disciplinados, comprometidos, y mantener la fe, con optimismo. Vamos a lograrlo porque tenemos razón", ha puntualizado.

La activista Yasemin Acar, que forma parte del Comité Directivo de la Flotilla, ha indicado que Israel sigue utilizando "las mismas viejas tácticas" para obstaculizar la entrada de alimentos y medicamentos al enclave palestino, que hace frente a una ofensiva que comenzó hace ya casi dos años y se ha saldado con más de 65.500 muertos. "Estas no son nuevas tácticas. Son las de siempre pero recicladas y diseñadas para justificar la violencia. No vamos a detenernos. Vamos a continuar hacia Gaza para hacer entrega de esta asistencia y abrir un corredor humanitario", ha asegurado durante una rueda de prensa virtual convocada este jueves. "Estas amenazas no nos van a detener, y ellos lo saben. Llevan años intentando detenernos y saben que no pueden lograrlo porque la gente tiene determinación", ha aseverado.