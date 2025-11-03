Un cocinero experto en carnes avisa: si ves esto en la carnicería, mejor salir corriendo de ahí y evitar un disgusto

El cocinero argentino experto en carnes Paco Almeida, con más de 100.000 seguidores en X, más de 750.000 en TikTok y casi un millón en Instagram, ha mostrado en una foto tomada en una carnicería de Argentina lo nunca jamás hay que hacer a la hora de colocar la carne.

En la imagen, que es ya uno de los virales del día en X, se puede ver un montón de carne apilada en un lado del escaparate y, separado por un plástico, un nutrido surtido de quesos sin ninguna otra protección nada más que la bolsa en cuestión.

"Hola si, me das 200 de triquinosis y 200 de salmonella, gracias. Un amigo me mandó esta foto recién por privado, no se puede ser tan hdp [hijo de puta]", dice el cocinero en cuestión junto a la imagen, que supera los 1,7 millones de visualizaciones en muy pocas horas.

Pero, ¿qué hay mal en la foto?

Un usuario de la red social de Elon Musk le ha dicho que "el fuego lo mata todo": "Y la triquinosis no se agarra con el pedazo de carne muerto". A lo que Paco Almeida le ha respondido que qué pasa con los quesos.

Cualquier manipulador de alimentos sabe lo que es la contaminación cruzada y lo peligroso que es mezclar distintos alimentos, sobre todo en crudo. La web especializada Máxima explica que hay que usar "contenedores y estanterías claramente marcados para separar las carnes crudas por tipo y evitar la contaminación cruzada".

También se aconseja organizar las carnes (vacuno, cerdo, aves) en estantes distintos dentro del mismo refrigerador para evitar la contaminación cruzada. Para los que no sepan, "la triquinosis es una infección parasitaria causada por el parásito Trichinella, que se contrae al consumir carne cruda o poco cocida de animales infectados, como cerdos o jabalíes".

Este tipo de bacterias son muy peligrosas y pueden ir desde fiebres, vómitos, diarreas hasta la muerte, sobre todo en grupos vulnerables como niños, ancianos e inmunocomprometidos.