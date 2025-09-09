Acude a la carnicería, compra carne picada y al llegar a casa se lleva la peor sorpresa posible: "Luego que si Mercadona"

El cliente de una carnicería de barrio ha compartido su estupefacción por lo que ha comprobado al llegar a casa tras comprar, supuestamente, medio kilo de carne picada.

"Hace un tiempo, después de tres años, dejé de comprar en la frutería del barrio porque me 'colaban' la fruta casi pasada, aun pidiéndoles que quería las cosas casi verdes… Bueno pues hoy le va a tocar el turno a una carnicería", señala en Threads el usuario angellopezpiriz.

En su mensaje especifica que pidió 500 gramos de carne picada y el carnicero se la pesó "antes de picarla": "Ahí está la estafa. Al llegar a casa la peso y obtengo este resultado, 352 gramos. Luego que si Mercadona con los pesos y las cantidades etc etc…".

En las reacciones, muchos usuarios ha salido a defender al carnicero. Por ejemplo, una persona dice: "Lógico que te la pesen antes, siempre pierde peso al picarla, pero estás comiendo 100% carne, mira los ingredientes de la carne picada de Mercadona u otras grandes superficies".

"Yo trabajo en carnicería, siempre pesamos antes de picar pero si es la primera picada, echamos un poco más y no lo cobramos para que lo que se queda dentro no sea lo que tú has pagado, aunque nunca sale el 100% de lo que pesas aunque falten 20 gramos", defiende otra usuaria.

El cliente ha especificado que "el carnicero estafador es listo y por eso no te mete el ticket de la báscula en la bolsa: "Aparte me diría las típicas de 'le habrás quitado carne para pesarlo, la máquina al picar tiene una pérdida de carne… etc etc".

"Me pesas la carne después de picarla y no me estafas. A mí me hizo lo mismo un carnicero. De 565 a 320 gr. No me ha vuelto a ver ni me volverá a ver en su puñetera vida", dice otra persona.

El conocido carnicero de TikTok @el_as_carnicero publicó hace tiempo un aviso que tuvo mucha resonancia. "Un consejo, si vais a comprar carne picada y la máquina la tienen limpia, sé que más de uno se me va a echar encima, pero bueno, es lo suyo, lo legal", empezó diciendo.

Puso el ejemplo con un trozo de magro de cerdo. Lo colocó sobre la báscula y pesaba 305 gramos: "Si viene un cliente hasta que no la pico no se la marco". ¿Por qué? Lo enseñó después.

Pasó la carne por la máquina limpia luego volvió a pesarle y el resultado era de 225 gramos: "Ha tangado 80 gramos en la primera picada. Siempre que os piquen la carne picada que os la pesen cuando está picada".