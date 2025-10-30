Un experto gastronómico con años de experiencia va a un restaurante gallego y define como "crimen" que sirvan así el chuletón

Cenando con Pablo es uno de los creadores de contenido gastronómico más famoso de España. Pablo Cabezali cuenta con casi un millón de seguidores en TikTok, más de 750.000 en Instagram y casi 700.000 en YouTube, donde lleva desde 2013 publicando contenido.

Además, cuenta con una sección en El HuffPost llamada Huffeando con Pablo donde prueba comida de supermercados y restaurantes con la intención de acercar a los lectores las mejores opciones alimentarias.

Ahora, el creador de contenido se ha ido hasta Galicia y a comer en un restaurante gallego con ganadería propia "a un precio insólito", según ha contado el propio Cenando con Pablo.

La carne así no

Cuando le han traído la carne se ha llevado un pequeño cabreo porque se la han servido en un plato caliente, lo que significa que la carne se va cocinando poco a poco, algo que a él no le gusta: "Odio que me saquen la carne en un plato caliente que haga este ruido".

"Tiene un chuletón de vaca a un precio razonable, 57 euros el kilo, y veamos si la carne pasa la prueba pese a este pequeño incidente", ha dicho antes de probarla. "Voy a sacarlo rapidísimo porque a mí esto me duele. No quiero que se cueza la carne", ha añadido.

Eso sí, la carne le ha gustado: "La experiencia del chuletón muy mejorable. El plato, el cuchillo, pero ha sido probar la carne y he dicho 'ostras, qué maravilla'. Muy tierna, con mucho sabor, más del que me esperaba. Es un sabor a carne, no a maduración".

De hecho, ha señalado que va a llamar al restaurante "el de los contrastes" porque hay cosas que le sacan de quicio y cosas "que cuentan como vicio".

"Qué bien la carne tío, lo digo en serio, está mejor esta carne de 57 euros el kilo que muchas otras que he probado de 80", ha señalado. Cuando ha venido el dueño le ha explicado el tema de cómo le han servido la carne: "No me gusta que venga en un plato así tipo pizarra que lo caliente. No ha pasado tanto porque algunas veces se cuece".