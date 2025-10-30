Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un experto gastronómico con años de experiencia va a un restaurante gallego y define como "crimen" que sirvan así el chuletón
Virales

Virales

Un experto gastronómico con años de experiencia va a un restaurante gallego y define como "crimen" que sirvan así el chuletón

Cenando con Pablo lo ha explicado y muchos le han dado la razón. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Chuletón de vacaCenando con Pablo

Cenando con Pablo es uno de los creadores de contenido gastronómico más famoso de España. Pablo Cabezali cuenta con casi un millón de seguidores en TikTok, más de 750.000 en Instagram y casi 700.000 en YouTube, donde lleva desde 2013 publicando contenido. 

Además, cuenta con una sección en El HuffPost llamada Huffeando con Pablo donde prueba comida de supermercados y restaurantes con la intención de acercar a los lectores las mejores opciones alimentarias. 

Ahora, el creador de contenido se ha ido hasta Galicia y a comer en un restaurante gallego con ganadería propia "a un precio insólito", según ha contado el propio Cenando con Pablo.

La carne así no

Cuando le han traído la carne se ha llevado un pequeño cabreo porque se la han servido en un plato caliente, lo que significa que la carne se va cocinando poco a poco, algo que a él no le gusta: "Odio que me saquen la carne en un plato caliente que haga este ruido". 

"Tiene un chuletón de vaca a un precio razonable, 57 euros el kilo, y veamos si la carne pasa la prueba pese a este pequeño incidente", ha dicho antes de probarla. "Voy a sacarlo rapidísimo porque a mí esto me duele. No quiero que se cueza la carne", ha añadido. 

Eso sí, la carne le ha gustado: "La experiencia del chuletón muy mejorable. El plato, el cuchillo, pero ha sido probar la carne y he dicho 'ostras, qué maravilla'. Muy tierna, con mucho sabor, más del que me esperaba. Es un sabor a carne, no a maduración". 

De hecho, ha señalado que va a llamar al restaurante "el de los contrastes" porque hay cosas que le sacan de quicio y cosas "que cuentan como vicio". 

"Qué bien la carne tío, lo digo en serio, está mejor esta carne de 57 euros el kilo que muchas otras que he probado de 80", ha señalado. Cuando ha venido el dueño le ha explicado el tema de cómo le han servido la carne: "No me gusta que venga en un plato así tipo pizarra que lo caliente. No ha pasado tanto porque algunas veces se cuece". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 