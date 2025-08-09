Un cocinero le pide tres días de vacaciones a su jefe y la respuesta que le da es surrealista: "¿Alguien ve esto normal?"

Las redes sociales también se han transformado en un lugar de denuncia social. En ellas, algunos usuarios suelen criticar la situación que le ha tocado vivir en el trabajo o durante su tiempo libre.

Eso es lo que ha hecho en las últimas horas el usuario @JuanFerRubiales en la red social X. Trabaja como cocinero y le hizo una propuesta a su jefe que ha terminado generando más de 1.000 comentarios en menos de un día.

"Trabajo de cocinero, me encargo de pedidos, preparar carnes, pescados, limpieza de la cocina, baños", ha contado en la primera parte de un mensaje que suma más de 7.000 me gusta.

Tras explicar que descansa "un día a la semana" y cobra "1.200 euros", el protagonista ha explicado en la red social lo que le ha pasado con su jefe tras preguntarle si se podía coger varios días de vacaciones.

"Le pido a mi jefe 3 días de vacaciones y me dice que busque YO una persona y le pague YO. ¿Alguien ve esto normal?", ha cuestionado, en un tuit que se está compartiendo como la pólvora.

La publicación ha generado cientos y cientos de reacciones de gente que ha querido dejar clara su opinión sobre el tema, muchos de ellos lo han hecho con una gran indignación.