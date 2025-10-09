Trump vuelve a la carga contra España y sugiere su "expulsión" de la OTAN

Hacía tiempo que Donald Trump no se acordaba de España. Este jueves lo ha hecho... y en qué momento. El presidente de EEUU ha sugerido que la OTAN debería "expulsar" a España de entre sus miembros por negarse a elevar el gasto en Defensa en las cifras que él y el secretario general de la alianza reclamaban. Una amenaza que el Gobierno se toma con "la máxima tranquilidad", presumiendo de que España es un miembro de pleno derecho de la OTAN" que cumple "tanto como EEUU".

El rechazo de Pedro Sánchez a llegar hasta el 5% del PIB en Defensa en los próximos años —pese a haber firmado la declaración grupal que lo recoge— en la cumbre de este junio en La Haya disparó la tensión con EEUU. En la misma reunión, Trump adelantó su intención de "hacerle pagar" a España el porcentaje que no quería pagar en Defensa, por medio de unos aranceles imposibles de aplicar, ya que tendrían que establecerse para toda la Unión Europea.

"Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", ha declarado en una rueda de prensa junto al líder finlandés —reciente socio de la alianza atlántica— Alexander Stubb, desde la Casa Blanca.

Para Trump, "España no tiene excusa" para "no hacerlo", en referencia a la dedicación del 5% del PIB en asuntos militares y relacionados, algo que para Sánchez es "incompatible" con el mantenimiento del Estado del Bienestar. Así, el líder socialista ha venido insistiendo desde antes de la cumbre de la OTAN en mantenerse en un 2'1% que asegyra haber pactado con Mark Rutte.

No en vano, países que han afrontado ese gasto creciente como Francia o Alemania ya han llamado a recortes futuros en partidas sociales para poder atender a la partida de Defensa sin disparar las deudas internas.

En una primera reacción inmediata, el Gobierno español ha expresado su "máxima tranquilidad", alegando que "España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN".

"Y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos", como han reconocido fuentes gubernamentales a Europa Press.