Irene Pinilla, doctora experta en longevidad, sobre cuál es la mejor fruta: "Sus antioxidantes protegen tus células y tu cerebro"

La fruta es uno de los pilares básicos de una dieta saludable. Según la Fundación Española del Corazón, lo recomendable es comer más de 3 raciones al día, lo que equivale a 120-200 g por ración. Sin embargo, cada fruta aporta diferentes beneficios para distintos objetivos.

La doctora y experta en longevidad Irene Pinilla, conocida en redes sociales como @dra.irenepg, ha publicado un vídeo elaborando un ranking con las diez frutas más recomendables para favorecer una vida larga y saludable.

"La clave no es comer fruta porque sí, sino elegir la que mejor encaja con tu metabolismo y tus objetivos", explica la especialista, en los comentarios del vídeo publicado. que ha compartido su clasificación en redes sociales. Su propuesta distingue entre frutas que simplemente aportan vitaminas o energía y aquellas que, además, protegen las células, el cerebro y el sistema cardiovascular frente al envejecimiento.

Las peores posicionadas

En la parte baja del ranking aparecen frutas con beneficios nutricionales conocidos, pero con un alto contenido en azúcares. En el último lugar, el décimo, se sitúan las uvas. Aunque contienen antioxidantes, la experta advierte que su carga glucémica es elevada.

En novena posición está el plátano, valorado por su aporte de potasio y energía rápida, pero sin un impacto significativo en la longevidad. Le sigue el mango en el octavo puesto, también rico en vitamina C, pero con bastante azúcar.

La naranja ocupa el séptimo lugar. A pesar de su fama como fuente de vitamina C y refuerzo para las defensas, su contenido en azúcares —especialmente en forma de zumo— reduce su valoración en este contexto.

Equilibrio entre fibra y antioxidantes

En la zona media del ranking se encuentran frutas con propiedades interesantes para la salud general. La granada, en sexto lugar, destaca por su papel en la protección de los vasos sanguíneos y la salud cardiovascular.

La manzana ocupa la quinta posición gracias a su contenido en fibra, que favorece la saciedad y contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal. Un puesto más arriba, en cuarta posición, aparecen las fresas, ricas en antioxidantes que ayudan a proteger la piel y reducir la inflamación, dos factores clave en el envejecimiento saludable.

El podio de la longevidad

Las tres primeras posiciones están reservadas a frutas con un perfil nutricional especialmente interesante. El kiwi se sitúa en tercer lugar por su alto contenido en vitamina C, beneficiosa para el sistema inmunitario, la piel y la digestión.

En segunda posición aparece el aguacate, que, a diferencia de otras frutas, aporta grasas saludables. Según la doctora Pinilla, estas grasas "ayudan al corazón y mantienen más estable el metabolismo".

El primer puesto es para los arándanos, considerados por la experta como la mejor fruta para la longevidad. Su alto contenido en antioxidantes contribuye a proteger las células y el cerebro frente al envejecimiento, además de tener un menor impacto glucémico y un efecto antiinflamatorio destacado.

A pesar de esta clasificación, los expertos coinciden en que no existe una única fruta "perfecta". Su valor depende del conjunto de nutrientes y compuestos bioactivos que contiene. Por ello, combinar diferentes tipos permite aprovechar beneficios complementarios.