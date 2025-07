Un conocido psicólogo desvela cuál es el motivo científico por el que la gente se enamora

El psicólogo Luis Muiño ha contado en una entrevista para el podcast Lo que tú digas (@lqtdradio) cuál es el verdadero motivo por el que las personas se enamoran. Y spoiler: tiene más que ver con la biología que con el romanticismo.

"Te enamoras por una cuestión bioquímica", ha asegurado el experto al comienzo del vídeo. "De hecho, te enamoras, por ejemplo, porque la otra persona tiene anticuerpos para enfermedades que tú no tienes", ha añadido Muiño.

"Y a la hora de tener hijos, eso sería muy útil. Y esos anticuerpos te pueden llevar a enamorarte de alguien aunque tengas 55 años y ninguna intención de tener hijos", ha explicado el especialista.

"Medimos los anticuerpos. ¿Cómo los medimos? Pues, por ejemplo, besándonos. El beso, que al final es un mordisco educado, no es otra cosa, es una forma de intercambiar fluidos", ha relatado el psicólogo.

"Nos enamoramos, a lo mejor, al quinto, sexto, séptimo beso profundo. No es el sexo, es el beso. Por eso las prostitutas no besan: así saben que no se enamoran. Fíjate, todo es bioquímico", ha concluido el divulgador.