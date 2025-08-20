Un cura cuenta lo que le dijeron unos jóvenes al terminar la misa: cada generación tiene su estilo

Cada vez hay menos españoles que se identifican como católicos y, más aún, que acuden a misa. A mediados de los años setenta el 90% de los españoles decía serlo, una cifra que ha bajado en la actualidad al 55%, según se desprende de la última edición de las Notas de Coyuntura Social, de Funcas, poblicada en junio de este año.

Este tendencia es común en muchos países del mundo. A pesar de esto, un cura de Argentina ha logrado captar la atención de los jóvenes. El padre Eduardo Mangiarotti, de la parroquia San Gabriel de la Dolorosa de Vicente López, tiene más de 17.000 seguidores en Instagram y casi 3.000 en X.

Ha sido en esta última red social donde el cura ha contado lo que le han dicho un grupo de jóvenes a la salida de misa, lo compara con lo que le suelen decir los más mayores y en un reflejo perfecto de las distintas formas de hablar entras generaciones.

"En mi parroquia hay muchos jóvenes y en vez de los clásicos 'qué hermosas palabras, Padre' post-misa ayer me dijeron 'muy bueno hoy, Edu. Devoraste'. Cumplidos Gen Z", ha contado en la red social, donde la publicación acumula más de 51.000 me gusta y multitud de interacciones.

Algunos medios argentinos califican a este sacerdote, que posee un podcast y tiene una gran presencia en redes sociales —sobre todo en comparación con otros curas—, de influencer, un apelativo que él niega, pero que poco a poco se va asentando.