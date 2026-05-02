Un escocés pone en valor lo que le pasó al pedir cita en un médico de España: en Escocia lo ve muy difícil

El joven escocés Lucas hace ya un tiempo que se estableció en España para vivir, país desde el que decidió crear contenido en redes sociales como TikTok (@lucaskjes) y donde acumula ya más de 17.000 seguidores gracias a sus vídeos hablando del país, tanto de su día a día como de curiosidades y diferencias culturales que cuenta a aquellos extranjeros que también quieran viajar a España, ya sea de vacaciones o para vivir.

Ha puesto en valor la sanidad en España una vez más, esta vez después de pedir presencialmente una cita para ir al médico por unas molestias en la espalda que le impedían vivir el día a día con normalidad. "Obtener una cita médica en España y Escocia son dos experiencias muy diferentes", ha expresado al principio del vídeo.

"Hoy en Madrid fui al médico para solicitar una cita debido a que tengo dolores punzantes en la espalda", ha relatado. Primero revisó la aplicación móvil correspondiente, en la que no le aparecía ninguna cita disponible, así que asumió el "riesgo" de ir a probar suerte presencialmente: "Tal vez haya otro médico libre".

"Es muy bueno"

"Entré justo antes de las 9:00 horas, sin cola y hablé directamente con el señor y en un minuto me dio cita para las 12:00 horas de hoy", ha celebrado.

Lo ha comparado con Escocia, su país, donde la experiencia es muy diferente: "Si deseas obtener una cita para el mismo día, debes estar preparado al teléfono a las 8:00 horas para llamar al recepcionista más malhumorado que hayas conocido y debes convencerlo de que tu vida pende de un hilo para conseguir una cita dentro de dos semanas".

Aun así, ha matizado que el sistema sanitario escocés es "excelente y realiza una gran labor", pero el de España, para él, "es muy bueno" y, sobre todo, no tuvo que esperar dos semanas: "Aunque quizá solo me digan que tome ibuprofeno y Aquarius para ayudarme con la espalda... Ese es un problema diferente".