Un escocés prueba el tan famoso agua del grifo de Madrid y emite un veredicto que va a traer cola

Si hay algo casi sagrado para los madrileños es el agua del grifo de sus casas, que consideran prácticamente un elixir de los dioses, con una calidad que, afirman, no tiene comparación con la de ningún otro punto de España.

Un estudio de la OCU dio la razón a esa creencia, ya que situó el agua de Madrid entre las mejores del país, junto a otras ciudades como Badajoz, Valladolid, Tenerife o A Coruña. En cambio, Faustino Muñoz, sumiller de agua, aseguró en una cata en El Comidista que no es para tanto.

Ahora, el usuario de TikTok @lucaskjes, que es escocés, ha probado el agua del grifo de Madrid y ha emitido su sentencia, que a buen seguro va a provocar debate.

En un vídeo subido a esa red social, se ve cómo lo prueba y emite su veredicto: "Es bueno. Es muy bueno. Pero no es el mejor".

"De todas las ciudades y países de Europa que he visitado, podría ser el segundo mejor. Pero no está cerca del mejor. Todavía no es tan bueno como el agua del grifo escocesa. Lo siento, españoles", asegura.

En los comentarios, un usuario le da la razón: "Soy de Madrid y he estado en Edimburgo hace poco y doy fe, es el agua más rica y mejor que he probado en mi vida. Me pasaba el día bebiendo agua del grifo, la echo de menos. Qué buena!!

Otro le lleva la contraria: "Chico.... en Madrid sale Solan de Cabras por las cañerías". Y otro: "Me gusta el agua del grifo de Madrid. Sinceramente, las ciudades españolas donde puedo beber agua del grifo son absolutamente geniales. Viniendo de un lugar donde no se puede, es increíble".