Un español advierte de lo que pasa con la comida en Tailandia

La pareja de creadores de contenido, Archie Ted y Ángela Mármol, han pasado varios días de viaje en Tailandia y, aunque su experiencia aún no haya terminado, él ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok (@archieted) en el que ha contado lo que le ha parecido "bueno" y "malo".

Lo primero que ha destacado, y que suele ser lo más frecuente, es que "siempre hace buen tiempo", pero también que hace mucho calor y que "al salir a la calle y andar dos pasos vais a empezar a sudar".

"Aquí ducharse no sirve para mucho", ha dicho irónicamente. La gastronomía ha sido una de las cosas que más le ha gustado, sin embargo, ha hecho una advertencia: "Aquí se cocina distinto".

"Muchas especias, mucho picante y eso puede no sentaros bien", ha explicado, y como consejo personal ha dicho que, en caso de comer en algún puesto de la calle, "a no ser que hagan la carne delante de vuestra, no os la comáis, porque os puede entrar algo en el estómago y os va a joder el viaje entero".

Entre otras cosas, ha considerado a Tailandia un auténtico paraíso, a pesar de que están "absolutamente petadas" de turistas. "Te tienes que mover al norte quiere ir a los templos y al sur si quieres ir a la playa", ha explicado.