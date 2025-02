Un español cuenta lo más increíble que los estadounidenses le han dicho sobre España: "Varias veces"

La imagen que en el extranjero se tiene de España suele guardar poca relación con la realidad y se suele limitar a los tópicos toros, paella y flamenco.

Lo saben bien los españoles que viven fuera, como es el caso del usuario de TikTok @danielcerezoo, que ha contado su "top de cosas que los americanos" le han dicho sobre España.

"La primera: geográficamente dónde está España. Me la han puesto en miles de lugares, pero lo que han hecho sobre todo es juntarla a otros países. Me han preguntado que si es parte de Argentina, que si es parte de México y que si Inglaterra está dentro de España. Sí, me han dicho eso varias veces", asegura.

"Me han preguntado un par de veces que si los españoles es verdad que tenemos a los toros por las calles, callejeando, y que si los tenemos de mascotas en nuestros jardines", subraya.

"Esto viene a raíz de la fiesta de San Fermín, donde los toros están en la calle durante esas fiestas y los españoles corren delante de los toros. Pues ellos me han preguntado si era verdad porque habían escuchado por ahí que los teníamos en la calle, como una paloma", insiste.